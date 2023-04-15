Німеччина закликала ввести санкції щодо атомної енергетики РФ

Деякі країни вже запровадили санкції проти компаній та фізосіб, пов’язаних із «Росатомом»

Німеччина вважає, що санкції щодо атомного сектора мають стати частиною наступного санкційного пакету ЄС

Уряд Німеччини на тлі російського вторгнення в Україну виступив за введення санкцій ЄС щодо атомної промисловості Росії. Про це заявив віце-канцлер ФРН Роберт Хабек в інтерв'ю агентству dpa, оприлюдненому 15 квітня.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ми бачили, що Росія цілеспрямовано використовує залежність у сфері енергетики для тиску. Тому федеральний уряд закликав Єврокомісію ввести санкції щодо цивільного атомного сектора. Це має стати частиною наступного санкційного пакету», – сказав Хабек.

Росія, серед іншого, постачає уран для паливних стрижнів атомних електростанцій та складує на своїй території радіоактивні відходи. На думку Хабека, Євросоюзу слід посилювати незалежність від Росії. «Ми вже далеко просунулися у багатьох сферах, у тому числі й у сфері енергетики. Залишився лише атомний сектор», - зазначив віце-канцлер ФРН.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами Хабека, переважне ставлення до російської атомної промисловості нічим не може бути виправдане. «Ядерна технологія - виключно чутлива сфера, і Росія тут більше не може сприйматися як надійний партнер», – наголосив він.

Віце-канцлер Німеччини вважає, що у питанні про санкції щодо російської атомної енергетики потрібен перехідний період. «Але важливо розпочати і не боятися рішучих дій і у цій сфері», – зазначив він.

Хабек вже одразу після візиту до Києва на початку квітня закликав запровадити санкції щодо країн, які попри війну в Україні продовжують отримувати уран із Росії.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час візиту до США обговорив нові санкції проти РФ з міністром фінансів США Джанет Єллен. Він закликав запровадити санкції проти всієї ядерної галузі Росії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Європейський Союз готує 11 пакет санкцій проти Росії та спробує придушити спроби уникнути економічних санкцій, запроваджених після її повномасштабного вторгнення в Україну.