Кулеба та Блінкен обговорили посилення ППО та відновлення енергетики України

Кулеба розповів про очікування від саміту НАТО

Кулеба розповів про очікувані результати майбутнього саміту НАТО у Вашингтоні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив із державним секретарем США Ентоні Блінкеном посилення протиповітряної оборони та відновлення енергосистеми України. Про це Кулеба повідомив у X (Twitter).

Також Кулеба розповів про очікувані результати майбутнього саміту НАТО у Вашингтоні.

«Я поговорив із Ентоні Блінкеном про нашу роботу з посилення протиповітряної оборони України, яка триває, а також відновлення нашої енергосистеми та України загалом», – написав Кулеба.

Додамо, на Україну чекають хороші новини щодо постачання систем протиповітряної оборони під час саміту НАТО у Вашингтоні, який відбудеться 9-11 липня.

Нагадаємо, Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на зустріч двох лідерів України та Угорщини одягнув краватку, ймовірно, із зображеннями верблюдів. Користувачі соцмереж роздумують над тим, хто насправді зображений на краватці.