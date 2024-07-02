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Reuters: На саміті НАТО на Україну чекають хороші новини щодо ППО

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Reuters: На саміті НАТО на Україну чекають хороші новини щодо ППО
Українці прагнуть отримати додаткові Patriot або подібні системи, і США матимуть хороші новини щодо цього
фото з відкритих джерел

США планують зробити кілька нових заяв з питань протиповітряної оборони для України

На Україну чекають хороші новини щодо постачання систем протиповітряної оборони під час саміту НАТО у Вашингтоні, який відбудеться 9-11 липня. Про це пише Reuters.

Неназваний високопоставлений представник Держдепартаменту США на умовах анонімності заявив, що на саміті США планують зробити кілька нових заяв з питань протиповітряної оборони для України.

«Ви чули, що українці прагнуть отримати додаткові Patriot або аналогічні системи. І я думаю, у нас є для них додаткові хороші новини на цьому фронті», – сказав він.

Посадовець не надав жодних інших подробиць.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки незабаром оголосять пакет озброєнь для України на понад $2,3 млрд. Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що США нададуть Україні ракети для систем ППО в рамках нового пакету військової допомоги у прискореному режимі.

Як повідомлялося, Сполучені Штати Америки, Ізраїль та Україна ведуть перемовини щодо постачання Києву до восьми систем ППО Patriot.

До слова, у липні Україна очікує на посилення в захисті неба та отримання далекобійної зброї.

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Теги: Patriot саміт системи ППО

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