  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Посли країн Великої сімки після зустрічі з Порошенком закликали до продовження реформ

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Посли країн Великої сімки провели зустріч з Петром Порошенком - Посли країн Великої сімки після зустрічі з Порошенком закликали до продовження реформ
    Посли країн Великої сімки провели зустріч з Петром Порошенком
    Фото: Європейська солідарність

    Посли підкреслили, що для успіху реформ потрібно, щоб усі зацікавлені сторони працювали разом на досягнення результатів

    Посли країн Великої сімки, які напередодні провели зустріч з п’ятим президентом України, лідером партії «Європейська Солідарність», наголосили на необхідності продовження реформ, які забезпечать економічний розвиток України. Про це повідомляє пресслужба партії «Європейська Солідарність».

    «Посли G7 провели широку дискусію з Петром Порошенком, 5-м Президентом України та лідером «Європейської Солідарності» щодо ситуації з безпекою, реакції на пандемію Covid-19 та прогресу в реформах в Україні», – повідомляється на офіційній сторінці Групи семи у Твіттері.

    «Посли підкреслили, що для успіху реформ, які забезпечать стійкість та процвітання України, потрібно, щоб усі зацікавлені сторони працювали разом на досягнення результатів, яких заслуговує країна», – йдеться у повідомленні послів країн Сімки.

    Порошенко після зустрічі з послами G7 та Європейського Союзу в Україні ще раз подякував партнерам за підтримку нашої держави.

    «Мав чудовий та змістовний обмін думками з послами країн Групи семи та ЄС. Вдячний за непохитну підтримку територіальної цілісності України та готовність збільшувати ціну за подальшу ескалацію з боку Росії», – зазначив Порошенко.

    «Важливо забезпечити внутрішню єдність перед обличчям російської агресії, і я вдячний за підтримку цього мого заклику з боку послів G7 та ЄС. Україна не одна на своєму шляху до ЄС та НАТО, тоді як реформи мають вирішальне значення для успіху», – переконаний п’ятий президент.

    Він також представив План «Європейської Солідарності» щодо протидії коронавірусу.

    «Розраховую на підтримку G7 та ЄС для швидкого надання Україні достатньої кількості високоякісних вакцин», – написав Петро Порошенко у Facebook.

    Нагадаємо, Порошенко провів переговори з президентом Європейської народної партії, колишнім президентом Європейської Ради Дональдом Туском. Головною темою розмови стала ескалація з боку Росії ситуації на Донбасі та шляхи протидії агресивним планам Кремля.

    Порошенко закликав європейських партнерів посилити економічні та секторальні санкції проти Росії і синхронізувати їх з останніми санкціями США. Також політик вважає, що треба зупинити російський проєкт «Північний потік – 2».

    Раніше Порошенко запропонував три кроки для деескалації ситуації на Донбасі, яка відбувається на тлі нарощування російської армії уздовж українських кордонів.

    Також Порошенко розповів, що докладає максимум зусиль, аби до червня в Україну надійшло 3 млн доз вакцин.

    Читайте також:
    Теги: Петро Порошенко ЄС Європейська солідарність реформа Велика сімка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies