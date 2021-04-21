Посли країн Великої сімки після зустрічі з Порошенком закликали до продовження реформ

Посли підкреслили, що для успіху реформ потрібно, щоб усі зацікавлені сторони працювали разом на досягнення результатів

Посли країн Великої сімки, які напередодні провели зустріч з п’ятим президентом України, лідером партії «Європейська Солідарність», наголосили на необхідності продовження реформ, які забезпечать економічний розвиток України. Про це повідомляє пресслужба партії «Європейська Солідарність».

«Посли G7 провели широку дискусію з Петром Порошенком, 5-м Президентом України та лідером «Європейської Солідарності» щодо ситуації з безпекою, реакції на пандемію Covid-19 та прогресу в реформах в Україні», – повідомляється на офіційній сторінці Групи семи у Твіттері.

«Посли підкреслили, що для успіху реформ, які забезпечать стійкість та процвітання України, потрібно, щоб усі зацікавлені сторони працювали разом на досягнення результатів, яких заслуговує країна», – йдеться у повідомленні послів країн Сімки.

Посли G7 провели широку дискусію з @poroshenko, 5-м Президентом України та лідером @Euro_Solidarity, щодо ситуації з безпекою, реакції на пандемію COVID-19 та прогресу в реформах в . 1/2 — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) April 20, 2021

Порошенко після зустрічі з послами G7 та Європейського Союзу в Україні ще раз подякував партнерам за підтримку нашої держави.

«Мав чудовий та змістовний обмін думками з послами країн Групи семи та ЄС. Вдячний за непохитну підтримку територіальної цілісності України та готовність збільшувати ціну за подальшу ескалацію з боку Росії», – зазначив Порошенко.

«Важливо забезпечити внутрішню єдність перед обличчям російської агресії, і я вдячний за підтримку цього мого заклику з боку послів G7 та ЄС. Україна не одна на своєму шляху до ЄС та НАТО, тоді як реформи мають вирішальне значення для успіху», – переконаний п’ятий президент.

Він також представив План «Європейської Солідарності» щодо протидії коронавірусу.

«Розраховую на підтримку G7 та ЄС для швидкого надання Україні достатньої кількості високоякісних вакцин», – написав Петро Порошенко у Facebook.

Нагадаємо, Порошенко провів переговори з президентом Європейської народної партії, колишнім президентом Європейської Ради Дональдом Туском. Головною темою розмови стала ескалація з боку Росії ситуації на Донбасі та шляхи протидії агресивним планам Кремля.

Порошенко закликав європейських партнерів посилити економічні та секторальні санкції проти Росії і синхронізувати їх з останніми санкціями США. Також політик вважає, що треба зупинити російський проєкт «Північний потік – 2».

Раніше Порошенко запропонував три кроки для деескалації ситуації на Донбасі, яка відбувається на тлі нарощування російської армії уздовж українських кордонів.

Також Порошенко розповів, що докладає максимум зусиль, аби до червня в Україну надійшло 3 млн доз вакцин.