Вчений розповів, чому помирає Куяльницький лиман і як його може врятувати Зеленський

Унікальна водойма зараз на межі катастрофи

Лиман Куяльник, у минулому улюблене місце відпочинку та оздоровлення для багатьох мешканців Одещини та всієї України, занепадає. Врятувати унікальну пам’ятку природи здатен президент Володимир Зеленський, підписавши давно узгоджений Кабінетом міністрів проект Указу про створення Куяльницького національного парку. Про це на своїй сторінці у Facebook написав доктор екологічних наук завідувач науково-дослідного відділу Національноого природного парку «Тузлівські Лимани» Іван Русєв.

За словами Русєва, наразі унікальний лиман занепадає з кількох причин. Річка Великий Куяльник, що раніше постачала до лиману прісну воду, практично пересохла через те, що у її заплаві розташовані сотні приватних ставків, які «крадуть» в Куяльника залишки прісної води. Наразі земля у заплаві використовується для сільського господарства.

Узбережжя лиману всіяне сміттям, місцеві чиновники не приділяють Куяльнику практично ніякої уваги.

«Доїхали ми до низовин лиману, до Одеської його частини. Тут ще є пару десятків відпочивальників, поряд з ними гори сміття і незмінна шлюпка, яка невпинно і щодня черпає з дна найцінніші лікувальні грязі Куяльника. Лімітів на такий видобуток розробку немає і куди, в яку кишеню йде йде зиск за такий цінний природний ресурс, що належить народу України, невідомо», – зазначає Русєв.

За словами Русєва, врятувати Куяльник може створення національного природного парку. Відповідний проєкт Указу вже лежить «на столі» у президента Зеленського.

«Це необхідно не тільки людям, це вкрай важливо для підтримки балансу клімату і здоров'я біосфери», – підсумовує вчений.

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