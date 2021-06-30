Уряд хоче «перекроїти» Чорнобильський заповідник: що зміниться

Частина Чорнобильської зони може перетворитися із заповідної в буферну

Уряд планує змінити зонування Чорнобильського біосферного заповідника, через який протікає річка Прип’ять. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомив еколог Олег Листопад.

«Нагадаю, у заповідних зонах нічого робити не можна, а розроблений проєкт нового зонування (щоправда, поки не затвердженого), пропонує змінити статус долини Прип’яті (верхньої частини) із заповідної на буферну. А в буферній зоні режим набагато слабший», – сказав він.

На думку еколога, проєкт нового зонування Чорнобильської зони розроблено під будівництво міжнародного водного каналу Е40 Гданськ-Херсон.

Нагадаємо, екологи б'ють на сполох: будівництво міжнародного водного шляху E40 Гданськ-Херсон, заплановане Міністерством інфраструктури, може зруйнувати екосистему.

Водоканалом планують з’єднати Балтійське і Чорне море, Дніпро і Прип’ять, які представляють собою одну систему, з басейном річки Вісла.

Листопад зазначив, що на сьогодні Верхня Прип’ять – «це добре збережений комплекс, натуральний, дуже цінний, у відносно хорошому стані». «Якщо цей канал E40 буде побудовано, одним із наслідків буде те, що туди потраплять нехарактерні види для Прип’яті, тож екосистему буде зруйновано», – сказав еколог.

Як відомо, Чорнобильська зона стала комфортним домом для багатьох тварин. Тут проживають коні Пржевальського, лосі, сарни, олені, кабани, рисі, вовки, ведмеді, болотні черепахи та велика кількість видів птахів.

Нещодавно в табунах коней Пржевальського, які проживають у Чорнобильській зоні, було поповнення. Так, табун із 12 особин помітили на північній окраїні міста Чорнобиль. Четверо коней – лошата цього року народження.