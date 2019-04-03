Курди продовжують вести бої із Ісламською державою в Сирії



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Загони курдів проводять зачистку мережі тунелів біля села Багус, яке було останнім оплотом Ісламської держави в Сирії

Представник Сирійських демократичних сил заявив про те, що їх підрозділи продовжують боротися із Ісламською державою на сході країни навіть через 10 днів після офіційного оголошення про знищення відповідного терористичного угруповання.

Про це повідомляє ресурс Military Times.

Мустафа Балі зазначив, що загони курдів проводять зачистку мережі тунелів біля села Багус, яке було останнім оплотом Ісламської держави в Сирії. Саме там, за оцінками Сирійського центру моніторингу прав людини, можуть знаходитися як захоплені до цього полонені, так і вище керівництво ІД.

Також дана організація підтверджує той факт, що міжнародна коаліція на чолі із США продовжує наносити авіаційні удари в районі села Багус.

Нагадаємо, у березні з’явилося російське «журналістське розслідування щодо української ПВК у Сирії». В СБУ заперечують інформацію про українську присутність в Сирії.