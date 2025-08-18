Курс валют на 18 серпня: скільки коштують долар та євро

Головна Новини
Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
Регулятор встановив курс валют на 18 серпня
фото: glavcom.ua

Гривня зміцнила свої позиції

Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 18 серпня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт регулятора.

Офіційний курс валют

  • Курс долара на 18 серпня 2025 року встановлено: 41,3401 грн за $1.
  • Курс євро на 18 серпня 2025 року встановлено: 48,3059 грн за €1.
  • Курс польського злотого на 18 серпня 2025 року встановлено: 11,3428 грн за zł1.
  • Курс англійського фунта стерлінгів на 18 серпня 2025 року встановлено: 56,0530 грн за £.
  • Курс японської єни на 18 серпня 2025 року встановлено: 0,28 грн за JPY.

Динаміка офіційного курсу до долара

фото: НБУ

Нагадаємо, Нацбанк спрогнозував, що буде з курсом євро та долара найближчим часом. На думку регулятора, на валютний курс впливають як внутрішні економічні показники, так і зовнішні глобальні процеси. Основним фактором, який зараз впливає на зростання курсу євро відносно гривні є послаблення долара щодо інших валют.

Тим часом в Мінекономіки спрогнозували курс долара на три роки. У проєкті Бюджетної декларації на 2026-2028 роки уряд передбачає поступове, але незначне зростання курсу долара до гривні. У документі викладено Основні прогнозні макропоказники економічного та соціального розвитку України, а також окремі припущення, розраховані на трирічну перспективу.

Варто додати, що долар почав новий рік з найгірших результатів за понад півстоліття. Валюта США за останні шість місяців ослабла більше ніж на 10% порівняно з кошиком валют основних торгових партнерів країни. Востаннє долар ослаб настільки на початку року у 1973 році, після того, як США зробили масштабний крок, який поклав кінець прив’язці долара до золота.

