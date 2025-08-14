НБУ встановив офіційний курс валют на 14 серпня: подробиці

Курс долара збільшився на 9 копійок

Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 14 серпня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт регулятора.

Офіційний курс валют

Курс долара на 14 серпня 2025 року встановлено: 41,5149 грн за $1.

Курс євро на 14 серпня 2025 року встановлено: 48,6472 грн за €1.

Курс польського злотого на 14 серпня 2025 року встановлено: 11,4228 грн за zł1.

Курс англійського фунта стерлінгів на 14 серпня 2025 року встановлено: 56,3606 грн за £.

Курс японської єни на 14 серпня 2025 року встановлено: 0,28 грн за JPY.

Динаміка офіційного курсу до долара

Динаміка курсу долара та євро фото: НБУ

Зазначимо, що курс долара збільшився на 9 копійок. Зокрема в середу, 13 серпня, долар США коштував 41,4268 грн за $1. Своєю чергою за €1 в цей день можна було заплатити 48,0758 грн.

Раніше Нацбанк спрогнозував, що буде з курсом євро та долара найближчим часом. На думку регулятора, на валютний курс впливають як внутрішні економічні показники, так і зовнішні глобальні процеси. Основним фактором, який зараз впливає на зростання курсу євро відносно гривні є послаблення долара щодо інших валют.

Протягом наступних трьох років курс долара до гривні буде зростати. Такий прогноз зробило Мінекономіки у проєкті Бюджетної декларації на 2026-2028 роки.