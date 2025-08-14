НБУ встановив офіційний курс валют на 14 серпня: подробиці
Курс долара збільшився на 9 копійок
Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 14 серпня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт регулятора.
Офіційний курс валют
- Курс долара на 14 серпня 2025 року встановлено: 41,5149 грн за $1.
- Курс євро на 14 серпня 2025 року встановлено: 48,6472 грн за €1.
- Курс польського злотого на 14 серпня 2025 року встановлено: 11,4228 грн за zł1.
- Курс англійського фунта стерлінгів на 14 серпня 2025 року встановлено: 56,3606 грн за £.
- Курс японської єни на 14 серпня 2025 року встановлено: 0,28 грн за JPY.
Динаміка офіційного курсу до долара
Зазначимо, що курс долара збільшився на 9 копійок. Зокрема в середу, 13 серпня, долар США коштував 41,4268 грн за $1. Своєю чергою за €1 в цей день можна було заплатити 48,0758 грн.
Раніше Нацбанк спрогнозував, що буде з курсом євро та долара найближчим часом. На думку регулятора, на валютний курс впливають як внутрішні економічні показники, так і зовнішні глобальні процеси. Основним фактором, який зараз впливає на зростання курсу євро відносно гривні є послаблення долара щодо інших валют.
Протягом наступних трьох років курс долара до гривні буде зростати. Такий прогноз зробило Мінекономіки у проєкті Бюджетної декларації на 2026-2028 роки.