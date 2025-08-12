Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Скільки коштують долар і євро: курс валют на 12 серпня

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
google social img telegram social img facebook social img
Скільки коштують долар і євро: курс валют на 12 серпня
Євро коштує 44,8855 за €1
фото: glavcom.ua

Гривня продовжує зміцнювати позиції

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 12 серпня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт регулятора. 

Офіційний курс валют

  • Курс долара на 12 серпня 2025 року встановлено: 41,119 грн за $1.
  • Курс євро на 12 серпня 2025 року встановлено: 44,8855 грн за €1.
  • Курс польського злотого на 12 серпня 2025 року встановлено: 10,3783 грн за zł1.
  • Курс англійського фунта стерлінгів на 12 серпня 2025 року встановлено: 52,3897 грн за £.
  • Курс японської єни на 12 серпня 2025 року встановлено: 0,28 грн за JPY.

Динаміка офіційного курсу до долара

Динаміка курсу гривні до іноземних валют
Динаміка курсу гривні до іноземних валют
Інфографіка: Нацбанк

Нагадуємо, Мінекономіки спрогнозувало курс долара на три роки. У проєкті Бюджетної декларації на 2026-2028 роки уряд передбачив поступове, але незначне зростання курсу долара до гривні.

У свою чергу Нацбанк спрогнозував, що буде з курсом євро та долара найближчим часом. За інформацією регулятора. На його зміну впливають декілька факторів, зокрема, внутрішня та зовнішня політика Сполучених Штатів після обрання президентом Дональда Трампа.

Варто додати, що долар почав новий рік з найгірших результатів за понад півстоліття. Валюта США за останні шість місяців ослабла більше ніж на 10% порівняно з кошиком валют основних торгових партнерів країни. Востаннє долар ослаб настільки на початку року у 1973 році, після того, як США зробили масштабний крок, який поклав кінець прив’язці долара до золота.

Читайте також:

Теги: Національний банк курс валют Нацбанк валюта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Monobank – перший проєкт Fintech Band, яку запустили Олег Гороховський, Михайло Рогальський та Дмитро Дубілет після виходу з ПриватБанку
Справа Приватбанку чи Гороховського?
8 серпня, 13:25
Нинішня політика НБУ завдає додаткових деструктивних шоків економіці
Чому НБУ зберігає жорстку монетарну політику?
10 серпня, 07:30
Американський доллар сам став джерелом волятивності, а не порятунком від неї
Долар знову показує ознаки «ризикованої валюти» – Bloomberg
14 липня, 12:07
Фінансові установи втратили ліцензії через порушення вимог
Нацбанк відкликав ліцензії трьох фінустанов
22 липня, 21:00
35-річний мешканець Одещини намагався вивезти €100 тис. та $160 тис
«Секрет у підлокітнику». Чоловік намагався незаконно вивезти більше ніж 10 млн грн
26 липня, 07:28
В Україні є 4,1 млрд штук монет номіналом 10 копійок
Нацбанк почне вилучати з обігу 10 копійок: названо дату
29 липня, 12:22
У першій половині 2025 року кількість українських мігрантів зросла на 60 тис. осіб
Нацбанк спрогнозував, коли українські біженці почнуть повертатися додому
1 серпня, 10:34
Президент Володимир Зеленський підписав закон № 13229
Контракт для 60-річних, ультиматум Трампа для РФ. Головне за 29 липня
29 липня, 21:29
Міжнародні резерви України у липні 2025 року зменшилися на 4,5%
Нацбанк розповів, чому скоротилися міжнародні резерви
7 серпня, 18:21

Економіка

Скільки коштують долар і євро: курс валют на 12 серпня
Скільки коштують долар і євро: курс валют на 12 серпня
Маємо досягти відтермінування екомита CBAM, щоб вижив український бізнес – експертка
Маємо досягти відтермінування екомита CBAM, щоб вижив український бізнес – експертка
Міжнародна спільнота має активніше долучатися до запровадження санкцій проти Росії: підсумки дискусії на Експо 2025 у Японії
Міжнародна спільнота має активніше долучатися до запровадження санкцій проти Росії: підсумки дискусії на Експо 2025 у Японії
Курс валют на 11 серпня: скільки коштують долар і євро
Курс валют на 11 серпня: скільки коштують долар і євро
Надмірне регулювання породжує борги й блокує інвестиції в енергетику – експерт
Надмірне регулювання породжує борги й блокує інвестиції в енергетику – експерт
За пів року ДТЕК інвестував 2,3 млрд грн у підвищення надійності електропостачання
За пів року ДТЕК інвестував 2,3 млрд грн у підвищення надійності електропостачання

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
274K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 серпня 2025
15K
Ексголова Верховного суду «змахлювала» зі стажем, щоб піти у відставку? ДБР відкрило провадження
4952
Чому Україна експортує мільйони тонн зерна, а грошей у бюджеті не вистачає?
4659
Яхти, сауни та предмети розкоші: Єврокомісія вимагає від Польщі пояснити витрату грантів на відновлення
3447
Сергій Власенко: Президент більше не відповідає за боротьбу з корупцією

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
Сьогодні, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
Сьогодні, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
Вчора, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
Вчора, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua