Скільки коштують долар і євро: курс валют на 12 серпня

Гривня продовжує зміцнювати позиції

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 12 серпня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт регулятора.

Офіційний курс валют

Курс долара на 12 серпня 2025 року встановлено: 41,119 грн за $1.

Курс євро на 12 серпня 2025 року встановлено: 44,8855 грн за €1.

Курс польського злотого на 12 серпня 2025 року встановлено: 10,3783 грн за zł1.

Курс англійського фунта стерлінгів на 12 серпня 2025 року встановлено: 52,3897 грн за £.

Курс японської єни на 12 серпня 2025 року встановлено: 0,28 грн за JPY.

Динаміка офіційного курсу до долара

Динаміка курсу гривні до іноземних валют Інфографіка: Нацбанк

Нагадуємо, Мінекономіки спрогнозувало курс долара на три роки. У проєкті Бюджетної декларації на 2026-2028 роки уряд передбачив поступове, але незначне зростання курсу долара до гривні.

У свою чергу Нацбанк спрогнозував, що буде з курсом євро та долара найближчим часом. За інформацією регулятора. На його зміну впливають декілька факторів, зокрема, внутрішня та зовнішня політика Сполучених Штатів після обрання президентом Дональда Трампа.

Варто додати, що долар почав новий рік з найгірших результатів за понад півстоліття. Валюта США за останні шість місяців ослабла більше ніж на 10% порівняно з кошиком валют основних торгових партнерів країни. Востаннє долар ослаб настільки на початку року у 1973 році, після того, як США зробили масштабний крок, який поклав кінець прив’язці долара до золота.