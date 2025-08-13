Скільки коштують євро і долар 13 серпня: дані Нацбанку

Гривня продовжує посилювати свої позиції

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 13 серпня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт регулятора.

Офіційний курс валют

Курс долара на 13 серпня 2025 року встановлено: 41,4268 грн за $1.

Курс євро на 13 серпня 2025 року встановлено: 48,0758 грн за €1.

Курс польського злотого на 13 серпня 2025 року встановлено: 11,2815 грн за zł1.

Курс англійського фунта стерлінгів на 13 серпня 2025 року встановлено: 55,7480 грн за £.

Курс японської єни на 13 серпня 2025 року встановлено: 0,28 грн за JPY.

Динаміка офіційного курсу до долара

Ріст курс валют фото: НБУ

Нагадаємо, Національний банк з 1 жовтня 2025 року поступово почне вилучати з готівкового обігу монети номіналом 10 копійок. Також припиниться їх карбування. Однак вони й надалі залишатимуться в обігу, зокрема до прийняття рішення про їх остаточне вилучення.

До слова, НБУ пропонує змінити назву розмінних монет з «копійка» на «шаг». Як пояснили в Нацбанку, це потрібно для відновлення історичної справедливості, дерусифікації та відродження національних традицій.

Раніше «Главком» писав, що станом на 1 липня 2025 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $45 065,6 млн. У червні вони збільшилися на 1,2%. Обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку.