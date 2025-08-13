Головна Гроші Економіка
Скільки коштують євро і долар 13 серпня: дані Нацбанку

glavcom.ua
НБУ встановив курс валют на 13 серпня
Гривня продовжує посилювати свої позиції

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 13 серпня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт регулятора.

Офіційний курс валют

  • Курс долара на 13 серпня 2025 року встановлено: 41,4268 грн за $1.
  • Курс євро на 13 серпня 2025 року встановлено: 48,0758 грн за €1.
  • Курс польського злотого на 13 серпня 2025 року встановлено: 11,2815 грн за zł1.
  • Курс англійського фунта стерлінгів на 13 серпня 2025 року встановлено: 55,7480 грн за £.
  • Курс японської єни на 13 серпня 2025 року встановлено: 0,28 грн за JPY.

Динаміка офіційного курсу до долара

фото: НБУ

Нагадаємо, Національний банк з 1 жовтня 2025 року поступово почне вилучати з готівкового обігу монети номіналом 10 копійок. Також припиниться їх карбування. Однак вони й надалі залишатимуться в обігу, зокрема до прийняття рішення про їх остаточне вилучення.

До слова, НБУ пропонує змінити назву розмінних монет з «копійка» на «шаг». Як пояснили в Нацбанку, це потрібно для відновлення історичної справедливості, дерусифікації та відродження національних традицій.

Раніше «Главком» писав, що станом на 1 липня 2025 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $45 065,6 млн. У червні вони збільшилися на 1,2%. Обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку.

