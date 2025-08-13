Скільки коштують євро і долар 13 серпня: дані Нацбанку
Гривня продовжує посилювати свої позиції
Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 13 серпня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт регулятора.
Офіційний курс валют
- Курс долара на 13 серпня 2025 року встановлено: 41,4268 грн за $1.
- Курс євро на 13 серпня 2025 року встановлено: 48,0758 грн за €1.
- Курс польського злотого на 13 серпня 2025 року встановлено: 11,2815 грн за zł1.
- Курс англійського фунта стерлінгів на 13 серпня 2025 року встановлено: 55,7480 грн за £.
- Курс японської єни на 13 серпня 2025 року встановлено: 0,28 грн за JPY.
Динаміка офіційного курсу до долара
Нагадаємо, Національний банк з 1 жовтня 2025 року поступово почне вилучати з готівкового обігу монети номіналом 10 копійок. Також припиниться їх карбування. Однак вони й надалі залишатимуться в обігу, зокрема до прийняття рішення про їх остаточне вилучення.
До слова, НБУ пропонує змінити назву розмінних монет з «копійка» на «шаг». Як пояснили в Нацбанку, це потрібно для відновлення історичної справедливості, дерусифікації та відродження національних традицій.
Раніше «Главком» писав, що станом на 1 липня 2025 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $45 065,6 млн. У червні вони збільшилися на 1,2%. Обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку.