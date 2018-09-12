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    Курс валют на 12 вересня: долар і євро подешевшали

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    Курс валют на 12 вересня: долар і євро подешевшали

    Іноземні валюти здають позиції

    Національний банк України (НБУ) на 12 вересня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем посилив курс гривні до євро і долара.

    Про це свідчать дані на сайті регулятора.

    Офіційні курси валют встановлені на такому рівні:

    • 100 доларів США – 2809.5614 гривні;
    • 100 євро – 3251.7864 гривні;
    • 10 російських рублів – 4.0151 гривні.

    Так, долар знизився в ціні ще на 11 копійок. У той же час євро подешевшав на 12 копійок, а вартість російського рубля з вівторка зменшилася на 2 копійки.

    Раніше повідомлялося, що Нацбанк очікує до кінця року отримати від міжнародних донорів 3,48 млрд доларів. Про це йдеться в річному звіті про діяльність Ради з фінансової стабільності НБУ.

    Двотижневий візит місії МВФ до Києва почався 6 вересня.

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