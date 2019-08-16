Курс валют на 16 серпня: гривня знову подешевшала
Долар подорожчав на 8 копійок
Національний банк після падіння в четвер знову знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 16-18 серпня, на 7,24 коп. до 25,3217 UAH/USD.
Про це йдеться в повідомленні НБУ.
У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 15 серпня, на 10,31 коп. до 25,2493 UAH/USD.
Офіційні курси гривні до іноземних валют:
- 100 фунтів стерлінгів 3073,4508
- 100 доларів США 2532,1651
- 10 російських рублів 3,8430
- 100 євро 2823,3641
Нагадаємо, на 15 серпня НБУ знизив курс гривні на 10 копійок - до 25,24 гривень за долар..