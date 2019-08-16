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    Курс валют на 16 серпня: гривня знову подешевшала

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    Курс валют на 16 серпня: гривня знову подешевшала

    Долар подорожчав на 8 копійок

    Національний банк після падіння в четвер знову знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 16-18 серпня, на 7,24 коп. до 25,3217 UAH/USD.

    Про це йдеться в повідомленні НБУ.

    У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 15 серпня, на 10,31 коп. до 25,2493 UAH/USD.

    Офіційні курси гривні до іноземних валют:

    • 100 фунтів стерлінгів 3073,4508
    • 100 доларів США 2532,1651
    • 10 російських рублів 3,8430
    • 100 євро 2823,3641
    У четвертий робочий день тижня курс долара на міжбанківському валютному ринку знизився на вісім копійок - до 25,18 грн/дол, курс у купівлі впав на дев'ять копійок - до 25,15 грн/дол.
     
    Нагадаємо, на 15 серпня НБУ знизив курс гривні на 10 копійок - до 25,24 гривень за долар.
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