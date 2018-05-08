Курултай башкир вимагає збереження обов’язкового вивчення національної мови в школах

Башкири розраховують на підтримку інших національних республік РФ

Засідання Всесвітнього курултаю башкир, який об’єднує представників даної національності в 38 регіонах РФ, звернувся до спікера Державної думи РФ В’ячеслава Володіна не розглядати поправку до закону «Про освіту», який має відмінити обов’язкове вивчення національних мов в школах. Про це повідомляє видання



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Башкири розраховують на підтримку інших національних республік РФ

Засідання Всесвітнього курултаю башкир, який об’єднує представників даної національності в 38 регіонах РФ, звернувся до спікера Державної думи РФ В’ячеслава Володіна не розглядати поправку до закону «Про освіту», який має відмінити обов’язкове вивчення національних мов в школах. Про це повідомляє видання «Коммерсантъ».

Представники даної організації вважають, що спроба ввести необов’язкове вивчення рідної мови в національних республіках приведе до загрози міжнаціонального миру і згоди. ВКБ вважає поправки до закону спробою позбавити корінні народи права на збереження і використання власної мови в місцях проживання. При цьому в своїй опозиції до поправок до закону про освіту башкири розраховують на підтримку Татарстану, Чувашії, Осетії. Представники ВКБ вважають, що поправки суперечать Конституції РФ.

В травні 2018 року поправки до закону про освіту обоготворить Асамблея народів Республіки Башкартостан. Представник ВКБ Рустям Баянов вважає, що без підтримки держави мови корінних народів національних республік приречені оскільки здача екзаменів після школи орієнтована виключно на російську мову.

Причиною протиріч і протестів стали поправки, які запропонувала група депутатів в квітні 2018 року, які передбачають вивчення національних мов на добровільній основі і таким чином, щоб це не створювало проблем викладання і вивчення російської мови. В 2017 році в Башкартостані проходили мітинги щодо захисту необхідності вивчення національної мови.