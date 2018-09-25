«Кузня на Рибальському» більше не належатиме Порошенкові



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«Кузню на Рибальському» продадуть вітчизняному покупцеві

Фонд Прайм ессетс кепітал, який управляє активами Петра Порошенка, повідомив, що досяг принципової угоди про продаж заводу «Кузня на Рибальському» вітчизняному покупцеві.

Про це повідомляє прес-служба заводу.

«Наразі учасники угоди очікують на дозвіл Антимонопольного комітету України. У разі надання такого дозволу угоду буде підписано», - йдеться у повідомленні.

Угоду супроводжує відома аудиторська компанія Ernst & Young.

Прес-секретар Порошенка Святослав Цеголко на своїй сторінці в Facebook нагадав, що ще в січні 2016 Петро Порошенко передав свій найбільший актив, компанію «Рошен», у довірчу власність Rothschild, світовій компанії з бездоганною репутацією.

«У квітні минулого року менеджмент «Рошен» закрив Липецьку кондитерську фабрику і згорнув виробництво. У Криму Севастопольський морський завод був конфіскований окупантами. Жодних «аграрних чи крохмальних бізнесів у РФ», про які безпідставно та неправдиво твердять опоненти, у Петра Порошенка нема», - підкреслив Цеголко.

Раніше лідер парламентської фракції партії Блок Петра Порошенко Артур Герасимов заявив, що чутки про нібито наявність у президента України Петра Порошенка бізнесу в РФ, так само як і інша недостовірна інформація, викладена в листі групи народних депутатів, є брудною технологією частини його підписантів.