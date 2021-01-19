«Квартал 95» прокоментував продаж франшизи «Ліги сміху» російському каналу «СТС»

У Росії вже оголосили кастинг-фестиваль команд до «Ліги сміху» на 25-27 січня

Шведський дистриб’ютер Eccho Rights має право представляти та реалізовувати у всьому світі кращі продукти «Кварталу», – пресслужба

«Студія «Квартал 95» не підтвердила і не спростували продаж франшизи російському телеканалу «СТС» на зйомки гумористичної програми «Ліга сміху», яку до перемоги на президентських виборах 2019 року вів Володимир Зеленський, і який досі володіє правами на відповідну торгову марку. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Зазначається, що у пресслужбі послалися на співпрацю зі шведським дистриб’ютором Eccho Rights.

«Eccho Rights має право представляти та реалізовувати у всьому світі кращі продукти «Кварталу», які вже зарекомендували себе на українському ринку. Eccho Rights – ексклюзивний представник дистрибуції контенту Студії «Квартал 95» за межами України. До того ж, Eccho Rights має власну стратегію продажу, на яку правовласник не впливає», – йдеться у відповіді на запит Радіо Свобода.

«З метою дистрибуції формату Eccho Rights має право ознайомлення третіх осіб з процесом виробництва контенту, у тому числі зі знімальним процесом, без отримання додаткової згоди у «Студії «Квартал 95», – повідомили в пресслужбі.

«Умови продажу формату є комерційною таємницею та не можуть розголошуватися», – додають у «Студії «Квартал 95».

Купівлю франшизи на українське шоу «Студії «Квартал 95» вже підтвердив учасник креативної команди російської «Ліги сміху» редактор «Міжнародного союзу КВК» Євгеній Донських.

«CTC Медіа» давно придбало права на кілька продуктів, серед яких була й «Ліга сміху». Уже працюємо. Ми в цьому близько року», – сказав Донських.

Телеканал «CTC» ще в 2019 році подав заявку на реєстрацію товарного знаку з відповідною назвою.

За оцінками медіексперта Андрія Соломахи, вартість продажу формату ТВ-шоу федеральному російському телеканалу може стартувати від 500 тисяч доларів, залежно від досягнутих домовленостей, повідомляє «Слідство-Інфо».

Кастинг-фестиваль російської «Ліги сміху» заплановано на 25-27 січня. Команди, які пройдуть відбір, у кінці лютого виступлять на телефестивалі гумору, де з 20 чи 24 колективів тренери відберуть 12 команд для участі в сезоні. Таким чином, формат повторює українську версію «Ліги сміху».

Зйомки відбудуться в Москві з подальшою трансляцією на російському каналі «СТС». Цей канал із травня 2020 року долучений до санкційного списку РНБО України.

Наприкінці 2020 року президент України Володимир Зеленський отримав лише від ТОВ «Квартал 95» роялті на загальну суму 4 мільйона 354 тисячі 832 гривні, зафіксовано в його декларації.

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