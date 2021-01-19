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    Зеленський вперше видав нагородний іменний пістолет

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    Президент України вперше за свою каденцію видав іменний пістолет - Зеленський вперше видав нагородний іменний пістолет
    Президент України вперше за свою каденцію видав іменний пістолет
    Фото: пресслужба Офісу президента

    Іменний пістолет отримав український генерал

    Президент України Володимир Зеленський видав перший нагородний пістолет. Про це стало відомо з президентського указу № 333/2020.

    Згідно з документом, відзнакою «Іменна вогнепальна зброя» нагородили генерал-лейтенанта Сергія Корнійчука.

    Військовий знаходиться серед списку осіб, яких вирішили нагородити медаллю «За працю і звитягу». 

    Фото: скріншот з сайту
    Фото: скріншот з сайту

    Відзначимо, що відзнакою Президента України «Іменна вогнепальна зброя» є пістолет моделі Форт-12, корпус якого виготовляється з легованих конструкційних сталей, а рукоятка – з благородних порід дерева. Пістолет має заводське маркування, товарний знак, а також пластинку, на якій гравірується прізвище, ім'я, по батькові нагородженого.

    Фото: Фото: один з іменних пістолетів Форт-12
    Фото: Фото: один з іменних пістолетів Форт-12

    Зовнішні деталі корпуса пістолета і рукоятки прикрашено художньою декоративною різьбою.

    Затвор і рамка пістолета посріблені, а курок, важіль запобіжника, затворна затримка, мушка, цілик, спусковий гачок, кнопка фіксатора магазину, гвинти кріплення накладної рукоятки – з жовтого металу.

    Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський нагородив працівників культури та мистецтва.

    Теги: зброя Володимир Зеленський президент державні нагороди
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