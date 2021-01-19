Зеленський вперше видав нагородний іменний пістолет

Президент України вперше за свою каденцію видав іменний пістолет

Іменний пістолет отримав український генерал

Президент України Володимир Зеленський видав перший нагородний пістолет. Про це стало відомо з президентського указу № 333/2020.

Згідно з документом, відзнакою «Іменна вогнепальна зброя» нагородили генерал-лейтенанта Сергія Корнійчука.

Військовий знаходиться серед списку осіб, яких вирішили нагородити медаллю «За працю і звитягу».

Фото: скріншот з сайту

Відзначимо, що відзнакою Президента України «Іменна вогнепальна зброя» є пістолет моделі Форт-12, корпус якого виготовляється з легованих конструкційних сталей, а рукоятка – з благородних порід дерева. Пістолет має заводське маркування, товарний знак, а також пластинку, на якій гравірується прізвище, ім'я, по батькові нагородженого.

Фото: Фото: один з іменних пістолетів Форт-12

Зовнішні деталі корпуса пістолета і рукоятки прикрашено художньою декоративною різьбою.

Затвор і рамка пістолета посріблені, а курок, важіль запобіжника, затворна затримка, мушка, цілик, спусковий гачок, кнопка фіксатора магазину, гвинти кріплення накладної рукоятки – з жовтого металу.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський нагородив працівників культури та мистецтва.