Понад 150 млн з бюджету. Які партії отримали держфінансування на другий квартал

НАЗК забезпечило перерахування політичним партіям коштів на фінансування їхньої статутної діяльності за ІІ квартал 2021 року

Державне фінансування отримали чотири парламентські партії

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) забезпечило перерахування політичним партіям коштів, виділених із державного бюджету на фінансування їхньої статутної діяльності за ІІ квартал 2021 року. Про це повідомила прес-служба відомства.

Державне фінансування отримали чотири парламентські партії:

«Слуга народу» — 86,4 млн грн;

«Опозиційна платформа — За життя» — 26,15 млн грн;

«Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» — 16,39 млн грн;

«Європейська солідарність» — 24,94 млн грн (з них 8,71 млн грн — за дотримання передбаченого законодавством ґендерного принципу).

Загальна сума перерахованих коштів — 153,73 млн грн.

Перерахування коштів партії «Голос» не здійснено, оскільки фінансування цієї політсили зупинене відповідним наказом НАЗК від 23 грудня 2020 року.

Нагадаємо, НАЗК відновило держфінансування парламентських партій «Батьківщина» та «Слуга народу» після подання виправлених звітів та перевірок.

в березні Національне агентство з питань запобігання корупції зупинило державне фінансування партії «Слуга народу». НАЗК виявило ознаки кримінальних правопорушень у звітах «Слуги народу»: ст. 159–1 (Порушення порядку фінансування політичної партії), ч. 5 ст. 366 (Службове підроблення) та ч. 5 ст. 191 ККУ (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Раніше Нацагентство виявило ознаки порушення порядку подання фінансового звіту партії про майно, доходи, витрати й зобов’язання фінансового характеру (212–21 КУпАП) у звітах 11 політичних партій: «Рух нових сил Михайла Саакашвілі»; «ВО «Свобода»; «Блок Вілкула «Українська перспектива»; «Важливий кожен»; «Варта»; «Соціал-патріотична асамблея слов’ян»; «Нова демократія»; «Громадська сила»; «Команда Андрія Балоги»; «Конгрес українських націоналістів».