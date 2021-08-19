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    Квіти і натовп людей: у Кривому Розі попрощалися із загиблим мером

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    До Криворізького драматичного театру імені Шевченка з самого ранку приходили люди з квітами - Квіти і натовп людей: у Кривому Розі попрощалися із загиблим мером
    До Криворізького драматичного театру імені Шевченка з самого ранку приходили люди з квітами
    Фото: Суспільне/ 0564.ua

    Заради церемонії прощання довелося перекрити найближчу вулицю, а будівлю театру охороняла поліція

    Кривий Ріг сьогодні прощався із загиблим мером Костянтином Павловим. Про це повідомили українські ЗМІ з місця подій.

    Церемонія прощання проходила у Криворізькому драмтеатрі імені Шевченка.

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    Квіти і натовп людей: у Кривому Розі попрощалися із загиблим мером
    Квіти і натовп людей: у Кривому Розі попрощалися із загиблим мером
    Квіти і натовп людей: у Кривому Розі попрощалися із загиблим мером
    Квіти і натовп людей: у Кривому Розі попрощалися із загиблим мером
    Квіти і натовп людей: у Кривому Розі попрощалися із загиблим мером

    Попрощатися з Костянтином Павловим, крім його рідних і близьких, прийшло дуже багато городян. На місце прощання постійно приходять нові люди, до залу з труною мера вишикувалася довга черга.

    За попередніми підрахунками, охочих попрощатися з градоначальником – близько 20 тисяч. Усім, хто прийшов попрощатися з міським головою видавали медичні маски чорного кольору.

    Заради церемонії прощання довелося перекрити найближчу вулицю, а будівлю театру охороняють патрулі поліції.

    Попрощалися з мером Кривого Рогу також нардеп від «Слуги народу» Юрій Корявченков і мер Дніпра Борис Філатов.

    У розмові з журналістом ресурсу PavlovskyNews Корявченков розповів, як ставився до Павлова.

    «Було дуже багато проблем у місті. Зверталися люди, і я звертався до Костянтина Юрійовича, як народний депутат до мера», – розповів він.

    Філатов, у свою чергу, зазначив, що не збирається оцінювати роботу колег, оскільки це прерогатива територіальної громади.

    «Наскільки я чув – криворіжці пишалися і були задоволені ним. Те, що сталося – це людська трагедія», – упевнений Філатов.

    Нагадаємо, 15 серпня на порозі власного заміського будинку знайшли мертвим мера Кривого Рогу Костянтина Павлова.

    Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через смерть мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Наразі обставини його загибелі встановлюються.

    Мер Києва Віталій Кличко висловив співчуття родині трагічно загиблого мера Кривого Рога.

    Фото з місця загибелі Костянтина Павлова дивіться тут.

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    Теги: депутат Борис Філатов вбивство Кривий Ріг смерть квіти Юрій Корявченков похорон
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    Квіти і натовп людей: у Кривому Розі попрощалися із загиблим мером