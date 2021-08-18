Смерть мера Кривого Рогу: стало відомо про зашморг та сліди ударів на тілі

Депутати стверджують, що відео з дому загиблого не є справжнім

Колеги померлого розкрили деталі його загибелі

На тілі загиблого в неділю, 15 серпня, мера Кривого Рогу Костянтина Павлова є тілесні ушкодження, які не схожі на сліди падіння. Стало відомо, що поліцейські кілька годин не могли потрапити на місце інциденту. Про це розповіла депутатка міськради Кривого Рогу Вікторія Третяк, пише «Сегодня».

«Ми чітко побачили – там є сліди від удару – руки або кулака, тому що праве око повністю опухло і під ним синє. Збоку ока і на підборідді запеклася кров, вухо синє. Не могло бути такого від падіння. На шиї зашморг», – заявила вона.

Третяк зауважила, що до розслідування не допустили місцевих правоохоронців, а чекали поліцію зі столиці.

За її словами, пропала електронна сигарета Павлова, а зброя лежала інакше. Сорочку, в якій загинув мер, розірвано на грудях ніби під час бійки.

Депутатка підкреслила, що в крові у загиблого були руки та ноги. На її думку, така калюжа крові могла з'явитися, тільки якщо людина впала головою вниз, а потім її перевернули.

Депутати стверджують, що відео з дому загиблого не є справжнім. Ось, лише кілька невідповідностей:

На відеозаписі немає шкарпеток, а тіло знайшли в високих шкарпетках.

Запис зроблено не в тому годинному поясі.

Погана якість відео – камери в будинку Павлова знімають більш якісно.

Перша частина відеозапису не збігається з другою.

На думку депутатів, друга частина є прискореною або повністю змонтованою.

Нагадаємо, 15 серпня на порозі власного заміського будинку знайшли мертвим мера Кривого Рогу Костянтина Павлова.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через смерть мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Наразі обставини його загибелі встановлюються.

Мер Києва Віталій Кличко висловив співчуття родині трагічно загиблого мера Кривого Рога.

Фото з місця загибелі Костянтина Павлова дивіться тут.

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