Стали відомі нові подробиці загибелі мера Кривого Рогу Павлова

Раніше повідомили, що під час обшуку в будинку Павлова правоохоронці знайшли дві записки

З мобільного телефону загиблого мера Кривого Рогу Костянтина Павлова була видалена вся переписка. Слідчі не знайшли на пристрої нічого, що могло б допомогти розслідуванню. Про це повідомляє «Страна», посилаючись на джерело в правоохоронних органах.

Павлова знайшли застреленим на порозі власного будинку.

Раніше в мережі з'явилося відео з камер спостереження, де зафільмовані останні хвилини життя Павлова. Можна помітити, що він листується з кимось телефоном.

Нагадаємо, 15 серпня на порозі власного заміського будинку знайшли мертвим мера Кривого Рогу Костянтина Павлова.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через смерть мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Наразі обставини його загибелі встановлюються.

Володимир Зеленський планує зібрати нараду з силовиками, щоб заслухати звіт щодо вбивства Павлова.

Мер Києва Віталій Кличко висловив співчуття родині трагічно загиблого мера Кривого Рога.

Фото з місця загибелі Костянтина Павлова дивіться тут. Також друг застреленого мера Кривого Рогу розповів важливі подробиці трагедії.

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