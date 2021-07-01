Латвія та Литва відмовилися закуповувати електроенергію у Лукашенка

Міністр економіки Латвії Яніс Вітенбергс і міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвіс підтвердили спільну позицію двох країн не купувати електрику у білоруського режиму Олександра Лукашенка

Комерційні потоки електроенергії в країнах Балтії відтепер відстежуватимуться

Латвія і Литва не будуть купувати електроенергію у Білорусі. Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства економіки Латвії.

У прес-релізі наголошується, що сьогодні, 1 липня, міністр економіки Латвії Яніс Вітенбергс і міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвіс провели зустріч. В ході бесіди вони підтвердили спільну позицію двох країн не купувати електрику у білоруського режиму Олександра Лукашенка.

«Міністри погодилися з тим, що обидві країни взяли на себе чітке зобов'язання не купувати електроенергію у Білорусі, і погодилися з тим, що будь-яка атомна електростанція, в тому числі Островецький атомна електростанція (АЕС), повинна відповідати всім стандартам безпеки», — йдеться в повідомленні.

Для виконання цього зобов'язання Латвія удосконалила свою правову базу, яка передбачає порядок відстеження комерційних потоків електроенергії, щоб не допустити потрапляння білоруського електрики на ринок Балтійських країн. Для цього будуть запрошені оператори національних систем і експерти.

Нагадаємо, минулого тижня Європейський Союз прийняв секторальні санкції проти режиму Лукашенка та бізнесу його сімейного клану.

Слідом за ЄС секторальні санкції Лукашенку готують Сполучені Штати Америки, запевняє заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд, яка публічно називає Лукашенка «бандитом».

У відповідь диктатор збирається впровадити в країні воєнний стан, на що вже дуже різко відповіла законно обрана глава білоруської держави Світлана Тихановська, яка наразі вимушено перебуває у Вільнюсі.

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