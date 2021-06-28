Тихановська різко відповіла на намір Лукашенка впровадити воєнний стан

Лукашенко не має права щось казати про окупантів та ворогів, позаяк сам «щодня поводиться, як вони», знущаючись над народом

Законно обрана глава білоруської держави Світлана Тихановська оприлюднила заяву з приводу озвученого самопроголошеним правителем Республіки Білорусь Олександром Лукашенком плану із запровадження режиму воєнного стану. Текст зі словами політикині її пресслужба розмістила у телеграмі.

Насамперед Тихановська звинувачує Лукашенка в зловживанні болючою для білорусів темою Другої світової війни у власних політичних інтересах.

«Останніми днями ми часто стали чути про війну. Люди, що незаконно захопили й утримують владу в країні, кажуть про свою перемогу над фашистами в минулому. І погрожують своєму народові зараз, пропонуючи ввести воєнний стан у відповідь на санкції. Але хіба не ці люди забули про ветеранів 9 травня, допоки самі білоруси їм не нагадали? І хіба ці люди жертвували собою на війні? Ні. Це наші бабусі і дідусі відвоювали право на свободу. І цим пишаємося усі ми, білоруси», — каже вона.

До того ж, наголошує Світлана Тихановська, Лукашенко не має права щось казати про окупантів та ворогів, позаяк сам «щодня поводиться, як вони», знущаючись над народом.

«Люди, що знищують свій народ, намагаються цинічно привласнити собі перемогу над фашистами, коли самі щодня поводяться, як вони. Ці люди розмірковують про концтабори для свого народу, про те, як потрібно стріляти в білорусів, вони катують людей у в'язницях і записують відео з заручниками», — нагадує Тихановська.

«І ми будемо називати речі своїми іменами. Наші пращури, які перемогли у війні — герої. Люди, які захопили владу в Білорусі, які катують, викрадають і вбивають — окупанти і злочинці. Більшість, яка потребує звільнення політв'язнів, відставки Лукашенка та нових виборів — це народ. Ми зробили свій вибір 9 серпня 2020 року (коли, за всіма даними, перемогла Світлана Тихановська — ред.). І ми не дозволимо забрати у нас цей вибір та переписати історію», - заявляє народна президентка Білорусі.

Нагадаємо, Тихановська дякує Україні, США, Британії та ЄС за четвертий пакет економічних санкцій проти режиму Лукашенка, а також за секторальні санкції ЄС, що битимуть по бізнесу його сімейного клану диктатора.

Четвертий пакет міністрами закордонних справ країн-членів ЄС приймався за безпосередньої участі і в присутності політикині, яка постійно відвідує різні європейські столиці.

Нинішню мирну білоруську революцію починав чоловік опозиціонерки, телепродюсер, відеоблогер та харизматичний громадський діяч Сергій Тихановський. Рік тому йому не дали зареєструватися кандидатом в президенти й заарештували, після цього об'єднаний штаб опозиції підтримав кандидатуру Світлани Тихановської.

Наразі Сергій Тихановський разом з іншими білоруськими політв'язнями, а таких нараховується не менше 500 осіб, перебуває за ґратами.

Сама ж Світлана Тихановська разом з двома дітьми мусила виїхати з Білорусі.

Її кабінет знаходиться у Вільнюсі. Цілодобову державну охорону надано Литвою.

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