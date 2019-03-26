Латвійський канал звільнив співробітника через телеміст для Russia Today



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14 березня в студії LTV була проведена пряма трансляція для телеканалу Russia Today

Звільнений співробітник пропрацював на LTV більше 30 років

Латвійське телебачення – LTV, державна телекомпанія громадського мовлення Латвії - звільнило співробітника, який забезпечив телеміст між студією LTV і каналом Russia Today.

Про це повідомив член правління LTV Іварс Прієде, інформує видання Delfi.

Питання трансляції у вівторок, 26 березня, розглядала комісія Сейму з прав людини і суспільних справ.

За словами Прієде, пряму трансляцію забезпечили ще вісім співробітників телеканалу, однак за процес відповідав звільнений співробітник. Він зауважив, що ця людина організувала все одноосібно, про що інші відповідальні співробітники дізналися після трансляції.

Звільнений співробітник пропрацював на LTV більше 30 років, і його зарплата залежала від обсягу проданих послуг.

Глава комісії Сейму Артус Кайміньш зазначив, що відповідальність за подію лежить не тільки на звільненому працівнику, а й на правлінні LTV і членах Національної ради з питань електронних ЗМІ. На його думку, ця ситуація не свідчить про хороші принципи управління, і саме за подібні порушення в кінці 2018 року звільнили двох членів правління громадського телебачення.

Нагадаємо, 14 березня в студії LTV була проведена пряма трансляція для телеканалу Russia Today, під час якої колишній міністр закордонних справ Латвії Яніс Юрканс дав інтерв'ю. У ньому він критикував латвійську зовнішню політику, присутність НАТО в країнах Балтії і ставлення до етнічних меншин.

Служба новин телеканалу пояснила, що LTV дійсно здає в оренду свою техніку і студію, але відбувається це рідко, востаннє - кілька років тому. Перед тим, як прийняти таке рішення про співпрацю, каже керівництво LTV, оцінюється, чи не буде завдано шкоди репутації телеканалу і чи не суперечить проект орендарів цінностям LTV.

Як відомо, у Латвії Національна рада з питань електронних засобів масової інформації Латвії (NEPLP) 31 січня ухвалила рішення на три місяці заборонити ретрансляцію програм російського телеканалу «Росія РТР» на території країни.

Джерело: Європейська правда