Лауреат Канн зняв тізер нового фільму в Карпатах



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Лауреат Канн зняв тізер нового фільму в українських Карпатах Фото: Діана Горда

Художній фільм «Вінценз» - це майбутній масштабний байопік польсько-українського виробництва

В с. Криворівня Верховинського району Івано-Франківської області завершилися зйомки тізеру художнього фільму «Вінценз».

Знімали в українських Карпатах, а також в Національному музеї народної архітектури та побуту України. Режисер - польський кінематографіст Ян Кідава-Блонський, лауреат Каннського кінофестивалю (премія Фіпрессі за фільм «Трояндочка», премія Золоті орли за фільм «Зірки»), оператор – Лукаш Гутт.

Художній фільм «Вінценз» - це майбутній масштабний байопік польсько-українського виробництва, історія життя «Гомера» Гуцульщини, автора гуцульського епосу «На високій полонині» Станіслава Вінценза – письменника та філософа.

Сценарій фільму 2018-го року за підтримки УКФ створили українські драматурги Наталія Ворожбит («Кіборги») та Макс Курочкін. Проект препродакшну реалізує ГО «Всеукраїнський демократичний форум» за підтримки Українського культурного фонду.

Тізер майбутнього фільму торкається декількох ключових сцен з життя поляка з гуцульським серцем - Станіслава Вінценза. Відтворені, зокрема, дитячі спогади письменника – виховання нянею-гуцулкою, драматична романтика стосунків з двома жінками, написання книги. Центральною сценою тізеру є піша втеча за кордон – в Угорщину, яку Вінценз здійснив разом з обома дружинами та дітьми від двох шлюбів у супроводі мольфара, коли йому почала всерйоз загрожувати машина радянських репресій.

Роль Станіслава Вінценза у тізері виконує український актор Олег Драч. В ролі няні Станіслава Вінценза - зірка українського фольку Ніна Матвієнко, народна артистка України. В ролі дружини Вінценза Ірени - Марія Гурська, ведуча телеканалу Еспресо, зірка польського фільму «Доньки Щастя» реж.Марти Месарош. Першу дружину, Лєну, грає українська актриса Галина Свята. Гуцул – Євген Малуха. Дочка Вінценза Барбара – 4-річна Віра Горда. Анджей – Данило Бочков, Стас – Олексій Серветніков, маленький Станіслав – Тимофій Дмитрієнко.

Лінійний продюсер фільму – лідер з копродукції у вітчизняному кінематографі Анна Паленчук (копродукційні х/ф «Estalgia» - реж.Д.Онищенко (Україна-Німеччина-Сербія), «Маріуполіс», реж. Мантас Кведаравічус (Литва-Україна-Німеччина-Франція), «Номери» реж. О.Сенцов, А-Сейтаблаєв (Україна-Польща), д/ф «Рідні» реж.В.Манського (Україна-Німеччина-Естонія-Латвія) та ін.). Другий продюсер – Микола Шевченко («Украдене щастя», реж.А.Дончик).

Тізер художнього фільму «Вінценз», який реалізує за підтримки Українського культурного фонду ГО «Всеукраїнський демократичний форум», буде готовий наприкінці жовтня – триває постпродакшен. Робота над повнометражним фільмом розпочнеться на підставі препродакшну, здійсненого за підтримки УКФ, в 2020 році.

Джерело: Еспресо ТВ