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    Легендарний «співаючий далекобійник» їде на війну

    &laquo;Співаючий далекобійник&raquo; Вадим Дубовський (другий ліворуч) змінив роботу в США на війну в Україні - Легендарний «співаючий далекобійник» їде на війну

    «Співаючий далекобійник» Вадим Дубовський (другий ліворуч) змінив роботу в США на війну в Україні

    фото: Facebook Дубовського

    Українська діаспора у США не стоїть осторонь російсько-української війни

    Американський водій Вадим Дубовський, більш відомий як «співаючий далекобійник», вирішив їхати до України. Про це сам Дубовський написав на Facebook.

    «Доброго вечора! А я – в Україну. Вдруге за останні 3 місяці. Але цього разу вже не відпочивати, на превеликий жаль», – повідомив він на своїй сторінці у соцмережі.

    Свої конкретні плани щодо участі в російсько-українській війні Дубовський не розголошує, але в коментарях до посту зазначив, що везе до України військове спорядження, зокрема, бронежилети.

    Дубовський пояснив, навіщо він летить із США в охоплену війною Україну
    Дубовський пояснив, навіщо він летить із США в охоплену війною Україну

    Через відсутність авіасполучення з Україною, яке було припинене у зв’язку із війною, «співаючий далекобійник» вирішив відправитися з Чикаго, де зараз проживає, до Польщі, а із Варшави наземним транспортом – вже до України.

    Нагадаємо, що професійний співак Вадим Дубовський, який у свій час емігрував із України до США, став відомим завдяки своїм постам у соцмережі, де він викладав відео, як під час роботи далекобійником прямо за кермом співає легендарні українські та світові хіти.

    Крім того, уродженець Донецька Дубовський взяв участь у зйомках фільму Сергія Лозниці «Донбас», де зіграв роль начальника-колаборанта.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Легендарний «співаючий далекобійник» їде на війну