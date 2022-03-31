Легендарний «співаючий далекобійник» їде на війну
«Співаючий далекобійник» Вадим Дубовський (другий ліворуч) змінив роботу в США на війну в Україні
Українська діаспора у США не стоїть осторонь російсько-української війни
Американський водій Вадим Дубовський, більш відомий як «співаючий далекобійник», вирішив їхати до України. Про це сам Дубовський написав на Facebook.
«Доброго вечора! А я – в Україну. Вдруге за останні 3 місяці. Але цього разу вже не відпочивати, на превеликий жаль», – повідомив він на своїй сторінці у соцмережі.
Свої конкретні плани щодо участі в російсько-українській війні Дубовський не розголошує, але в коментарях до посту зазначив, що везе до України військове спорядження, зокрема, бронежилети.
Через відсутність авіасполучення з Україною, яке було припинене у зв’язку із війною, «співаючий далекобійник» вирішив відправитися з Чикаго, де зараз проживає, до Польщі, а із Варшави наземним транспортом – вже до України.
Нагадаємо, що професійний співак Вадим Дубовський, який у свій час емігрував із України до США, став відомим завдяки своїм постам у соцмережі, де він викладав відео, як під час роботи далекобійником прямо за кермом співає легендарні українські та світові хіти.
Крім того, уродженець Донецька Дубовський взяв участь у зйомках фільму Сергія Лозниці «Донбас», де зіграв роль начальника-колаборанта.