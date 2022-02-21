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    Відомий співак розповів, як приєднатися до територіальної оборони (відео)

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    Ніколи не пізно стати на захист Батьківщини - Відомий співак розповів, як приєднатися до територіальної оборони (відео)
    Ніколи не пізно стати на захист Батьківщини
    фото: sprotyv.in.ua

    Що робити, якщо ви вирішили підписати контракт із теробороною

    Лідер гурту «Антитіла», Тарас Тополя поділився досвідом, як він та його гурт вступив до лав територіальної оборони.

    Як повідомляє пресслужба відомства, у спільному проєкті з музикантом, який назвали «Саме те ТрО», буде покроково показано шлях від рішення підписати контракт до першого офіційного тренування.

    «Ставайте пліч-о-пліч з вашими улюбленими виконавцями в лави Тероборони!

    Сьогодні українці стають на захист держави незалежно від місця проживання, професії, віку чи статі. Вже восьмий рік наша ціль – це мир. Заради нього ми готові дати гідну відсіч кожному, хто захоче принести на наші землі війну», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, нещодавно український співак, ексфронтмен гурту «Тартак» Олександр Положинський підписав контракт на проходження військової служби у резерві ЗСУ.

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    Теги: ЗСУ армія українці співак
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    Відомий співак розповів, як приєднатися до територіальної оборони (відео)