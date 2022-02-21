Відомий співак розповів, як приєднатися до територіальної оборони (відео)

Ніколи не пізно стати на захист Батьківщини

Що робити, якщо ви вирішили підписати контракт із теробороною

Лідер гурту «Антитіла», Тарас Тополя поділився досвідом, як він та його гурт вступив до лав територіальної оборони.

Як повідомляє пресслужба відомства, у спільному проєкті з музикантом, який назвали «Саме те ТрО», буде покроково показано шлях від рішення підписати контракт до першого офіційного тренування.

«Ставайте пліч-о-пліч з вашими улюбленими виконавцями в лави Тероборони!

Сьогодні українці стають на захист держави незалежно від місця проживання, професії, віку чи статі. Вже восьмий рік наша ціль – це мир. Заради нього ми готові дати гідну відсіч кожному, хто захоче принести на наші землі війну», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно український співак, ексфронтмен гурту «Тартак» Олександр Положинський підписав контракт на проходження військової служби у резерві ЗСУ.