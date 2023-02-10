LEGO випустила модель HIMARS із фігуркою українського солдата

Данська компанія LEGO представила нову модель у своїй лінійці, натхнену українськими військовими

Данська компанія LEGO представила нову модель у своїй лінійці – HIMARS із фірмовою намальованою усмішкою. У комплекті також іде військовий в українській уніформі.

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Вартість нової моделі LEGO – майже ₴7 тисяч. Додатково доведеться заплатити за фігурку солдата – ₴2,5 тисячі.

«Ця дуже популярна збірка має рухому стартову капсулу, двері, що відкриваються, і в цілому міцну конструкцію. Ідеально підходить для гри чи демонстрації», – йдеться на сайті Brickmania.

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Варто зазначити, що LEGO HIMARS – обмежена лінійка, виробництво якої може будь-якої миті зупинитися. Усі кошти від продажу основної фігурки та інших доповнень комплекту підуть на платформу UNITED24, яка є глобальною ініціативою на підтримку України.

Нагадаємо, що за 9 місяців до благодійної платформи UNITED24 надійшло майже $300 млн. Окрім безпосередньо коштів країна отримала близько 150 генераторів, придбаних у межах проєкту «LightUpUkraine».