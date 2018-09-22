Леонід Кучма: До виборів ситуація на Донбасі залишиться без змін



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Леонід Кучма хоче піти з Мінського процесу

Другий президент України хоче піти з Мінського процесу

Другий президент України (1994-2005 рр.), представник України в Тристоронній контактній групі Леонід Кучма переконаний, що не слід очікувати зміни ситуації щодо вирішення конфлікту на Донбасі до проведення запланованих в Україні на 2019 рік президентських і парламентських виборів, передає «Інтерфакс Україна».

«Жодних суттєвих змін на Донбасі до президентських виборів, до парламентських не буде», - сказав Леонід Кучма на прес-конференції в Дніпрі.

За його словами, аналогічної думки дотримуються багато інших українських та іноземних політиків, зокрема спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер, з яким він нещодавно провів зустріч. «Він сказав, що до проведення виборчої президентської кампанії та до парламентської нічого на Донбасі не зміниться. Що Росія не піде на послаблення тиску в цьому плані. Я повністю поділяю його думку. На превеликий жаль, я також не бачу, що найближчим часом раптом Володимир Володимирович Путін скаже: хлопці, давайте припинимо вбивати один одного, - сказав пан Кучма.

«Ми ж розуміємо, що насамперед потрібно сідати за стіл із Росією, причому тут наша визначальна ініціатива має бути. Тому що сподіватися, що за нас у Брюсселі, у Бонні або Парижі, або в Штатах у Білому домі вирішать, - це абсолютно безнадійно. Усі сподіваються на те, що вибори - і президентські, і парламентські - дадуть нове обличчя Україні, тому що всі дивуються, і часто така є думка, що Європа втомилася від України», - зазначив він.

Представник України в ТКГ наголосив, що «вже кілька разів просився піти з Мінського процесу», і свого бажання не змінив. «Я після кожної зустрічі розбитий від тих переговорів, від тих компліментів, які ми один одному даруємо. А найголовніше: по-перше, повноважень у представника України жодних. І у тих. Що, представники Донбасу мають якісь повноваження? Все вирішується в Москві. Всі прекрасно розуміємо. А тим більше, коли все це ми знаємо, що найближчим часом серйозних змін не буде вирішення цієї проблеми, то звісно, моя думка в цьому плані однозначна», - сказав Кучма.

При цьому він наголосив, що президент України Петро Порошенко зобов'язаний був підписати Мінські угоди. «Ці угоди припиняли великомасштабні бойові дії, коли гинуло за добу понад 50 людей. І це було найголовніше... Друге - на цих Мінських угодах побудовані всі торговельні санкції. Зараз хрест на них поставити - все, нам помахають ручкою. Іншого немає. Або говорять про інший формат. Який формат? Що, хтось змусить Трампа, щоб він прийшов брати участь у тому форматі? Це ж смішно... Тож те, що є, потрібно сьогодні берегти. І з цього потрібно взяти якомога більше. А потім ще раз скажу - вирішується багато питань соціальних, економічних щодо проблем окупованих територій», - зазначив представник України в ТКГ.

При цьому Кучма наголосив, що треба шукати «дипломатичний, мирний шлях вирішення цієї проблеми». «Сподіватися, що за нас європейці вирішать, що на нас нормандський формат у складі Німеччини, Франції, Росії, України вирішить - ні, у них своїх проблем багато... Тому нам треба самим із колін вставати і робити те, що треба. Сильних поважають, а слабких ні, а ми сьогодні до другої категорії належимо», - зазначив другий президент.

«Найголовніше - питання має вирішуватися на дипломатичному рівні. У нас також є прибічники воєнних дій (вирішення ситуації на Донбасі воєнним шляхом). Так йдіть - повоюйте. Але ж вони не хочуть. Хтось хоче робити політику на цьому, але давай сам покажи, як це робиться», - резюмував Леонід Кучма.

Як повідомлялося раніше, представник країни в Тристоронній контактній групі Леонід Кучма вважає, що рішення про проведення так званих виборів донецькими та луганськими проросійськими сепаратистами, які вони анонсували, може поставити під загрозу Мінський процес.