Лідер Республіки Корея розглядає можливість візиту Кім Чен Ина до Сеула



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Відповідні заяви президент Республіки Корея зробив в рамках візиту до Нової Зеландії

Лідер КНДР до цього жодного разу не відвідував столицю Республіки Корея

Президент Республіки Корея Мун Чже Ін заявив про те, що візит очільника КНДР Кім Чен Ина до Сеула є можливим.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

При цьому, за його словами, на сьогодні ніхто не говорить про точні часові рамки такого можливого візиту. На думку глави Республіки Корея, такий розвиток подій в тому числі сприяв би нормалізації відносин між Пхеньяном і Вашингтоном, а також може пришвидшити процес ядерного роззброєння на Корейському півострові.

Лідер КНДР до цього жодного разу не відвідував столицю Республіки Корея.

Даними заявами Мун Чже Ін намагається підтримувати баланс між нормалізацією відносин Республіки Корея із КНДР і необхідністю збереження єдності між Сеулом і Вашингтоном щодо розвитку подій на Корейському півострові.

Відповідні заяви президент Республіки Корея зробив в рамках візиту до Нової Зеландії. Дана країна Тихоокеанського басейну також залучена до підтримання режиму санкцій Ради Безпеки ООН щодо КНДР.