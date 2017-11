Лідери Демократичної партії в Конгресі скасували зустріч із Трампом

Під час зустрічі мали обговорити шляхи попередження дефолту

Ненсі Пелосі і Чак Шумер, які очолюють Демократичну партію відповідно в Палаті представників і Сенаті, заявили про те, що не візьмуть участь в запланованій зустрічі із президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомило видання Politico.

Дане рішення є наслідком критики з боку Дональда Трампа, яку той опублікував на своєму Twitter.

Meeting with “Chuck and Nancy” today about keeping government open and working. Problem is they want illegal immigrants flooding into our Country unchecked, are weak on Crime and want to substantially RAISE Taxes. I don’t see a deal!