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    Лідери Демократичної партії в Конгресі скасували зустріч із Трампом

    Під час зустрічі мали обговорити шляхи попередження дефолту
    Ненсі Пелосі і Чак Шумер, які очолюють Демократичну партію відповідно в Палаті представників і Сенаті, заявили про те, що не візьмуть участь в запланованій зустрічі із президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомило видання Politico. Дане рішення є наслідком критики з боку Дональда Трампа, яку той опублікував на своєму Twitter. Meeting
    • Сьогодні, 19:04
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    Президент США Дональд Трамп
    Президент США Дональд Трамп

    Під час зустрічі мали обговорити шляхи попередження дефолту

    Ненсі Пелосі і Чак Шумер, які очолюють Демократичну партію відповідно в Палаті представників і Сенаті, заявили про те, що не візьмуть участь в запланованій зустрічі із президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомило видання Politico.

    Дане рішення є наслідком критики з боку Дональда Трампа, яку той опублікував на своєму Twitter.

    Відповідно до заяви очільників Демократичної партії в Конгресі вони будуть працювати зі своїми колегами із Республіканської партії, якщо Дональд Трамп не бачить можливості для домовленості між двома партіями.

    Як відомо, під час сьогоднішньої зустрічі за участю президента США і очільників двох партій планували обговорити питання щодо уникнення дефолту, який відбудеться, якщо до 8 грудня не прийняти постанову про збільшення рівня державного боргу. Дана постанова вимагає підтримки із боку Демократичної партії. Тому, як очікували, демократи спробують ув’язати свою підтримку із збереженням програми, яка дозволяла перебувати в США до 800 тисяч молодих мігрантів, які приїхали в країну іще дітьми.

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