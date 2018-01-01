Британський міністр із питань Brexit скаржиться на позицію ЄС

Девіда Девіса непокоїть підготовка Брюсселя до ситуації можливої відсутності угоди щодо виходу із ЄС

Міністр Великої Британії із питань Brexit Девід Девіс поскаржився у листі до прем’єра Терези Мей на те, що Євросоюз наносить шкоду інтересам країни, коли говорить про загрозу для компаній, якщо офіційний Лондон залишить ЄС без відповідної угоди. Про це повідомило вперше видання The Financial Times, про що передає Reuters. Так Девіса в листі



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Міністр Великої Британії із питань Brexit Девід Девіс

Девіда Девіса непокоїть підготовка Брюсселя до ситуації можливої відсутності угоди щодо виходу із ЄС

Міністр Великої Британії із питань Brexit Девід Девіс поскаржився у листі до прем’єра Терези Мей на те, що Євросоюз наносить шкоду інтересам країни, коли говорить про загрозу для компаній, якщо офіційний Лондон залишить ЄС без відповідної угоди. Про це повідомило вперше видання The Financial Times, про що передає Reuters.

Так Девіса в листі цікавило те, чи таким чином Брюссель не порушує права Великої Британії як держави-члена. На практиці, за його словами, ЄС прийняла низку заходів, яка ставить під загрозу нинішні угоди і контракти, якщо Лондон і Брюссель не досягнуть домовленості щодо майбутнього формату відносин. Так само практика ЄС фактично стимулює, на думку Девіда Девіса, компанії переносити виробництво і діяльність із Великої Британії у випадку, якщо не буде досягнуто необхідної угоди.

Речник Єврокомісії заявив про те, що є дивним, коли ЄС готується до сценарію, за якого Лондон і Брюссель не зможуть досягнути домовленості щодо майбутнього формату відносин на фоні минулорічної заяви Терези Мей про те, що відсутність угоди буде кращим варіантом, ніж досягнення поганої угоди.

Нагадаємо також, що очільник уряду Нідерландів Марк Рютте у вівторок, 9 січня, закликав офіційний Лондон внести ясність щодо формату майбутніх відносин після того, як Велика Британія вийде із ЄС.