Нідерланди закликали Британію прояснити питання формату відносин після Brexit

За негативного сценарію відсутність ясності щодо режиму торгівлі може коштувати Нідерландам 2-4,5% ВВП

Очільник уряду Нідерландів Марк Рютте у вівторок, 9 січня, закликав офіційний Лондон внести ясність щодо формату майбутніх відносин після того, як Велика Британія вийде із ЄС. Дану вимогу він поставив після зустрічі із головним переговірником щодо Brexit від ЄС Мішелєм Барньє. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. На думку Рютте,



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За негативного сценарію відсутність ясності щодо режиму торгівлі може коштувати Нідерландам 2-4,5% ВВП

Очільник уряду Нідерландів Марк Рютте у вівторок, 9 січня, закликав офіційний Лондон внести ясність щодо формату майбутніх відносин після того, як Велика Британія вийде із ЄС. Дану вимогу він поставив після зустрічі із головним переговірником щодо Brexit від ЄС Мішелєм Барньє. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

На думку Рютте, перехідний період, який відповідно до бачення Терези Мей мав би тривати до двох років, починаючи із березня 2019 року, має перш за все мінімізувати негативні наслідки для громадян і бізнесу. Також очільник голландського уряду підтримав концепцію того, що саме Барньє є головним переговірником, який представляє ЄС у питаннях Brexit.

Вихід Великої Британії із ЄС без відповідної домовленості щодо формату майбутнього торговельного режиму може коштувати Нідерландам декілька відсотків ВВП. За різними оцінками відсутність ясності у питаннях торговельного режиму може означати втрату від 2% до 4,5% ВВП до 2030 року.

Як повідомлялося, очільник Лейбористської партії Джеремі Корбін наполягає на тому, що Велика Британія не може бути членом єдиного ринку ЄС після виходу із цього інтеграційного об’єднання.