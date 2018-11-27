Лідери парламентської опозиції обмежили військово-електоральні плани Порошенка - експерт



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«Саме парламент став надійним запобіжником амбіцій президента, котрий намагається не втратити шанс потрапити до другого туру», - заявив політолог Вадим Карасьов

Лідери парламентської опозиції обмежили військово-електоральні плани президента Петра Порошенка. Таку думку висловив політолог Вадим Карасьов, коментуючи введення воєнного стану в Україні на 30 діб.

«Саме парламент став надійним запобіжником амбіцій президента, котрий намагається не втратити шанс потрапити до другого туру. Адже якби не було фільтрації через парламент, ми б отримали навіть не 60 днів, а всі 180 і навіть можливе відтермінування самих виборів» - вважає експерт.

На його думку, системний протест лідера радикальної партії Олега Ляшка та злагоджена позиція опозиції дали свій відчутний результат. «Що змусило команду президента форматувати своє рішення та вносити зміни в кінцевий варіант документу», - зазначив Карасьов.

«Порошенко, відтіснений із електоральних лідерів Тимошенко, Гриценком, Зеленським та Ляшком, - намагається креативити та шукає нестандартні політичні ходи. Зокрема, такі, які не використовувались з часів Другої світової війни» - підкреслив Карасьов, додавши, що немає жодних гарантій, що такі ходи дадуть потрібний для нього результат. Але, є той факт, що на тлі воєнного стану навряд чи є шанси у Зеленського потрапити до другого туру. Президент як Верховний головнокомандувач такі шанси зберігає.

Нагадаємо, 26 листопада народні депутати підтримали указ президента Петра Порошенка №9338 щодо запровадження воєнного стану в Україні.

Як повідомлялося, воєнний стан запроваджено в тих областях, де Росія може нанести удар.