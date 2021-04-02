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    Вибух газу в Одесі: людей евакуювали, є травмовані

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    Вибух стався в квартирі на другому поверсі - Вибух газу в Одесі: людей евакуювали, є травмовані
    Вибух стався в квартирі на другому поверсі
    фото: od.dsns.gov.ua

    Частину людей доводиться діставати з вікон квартир

    Унаслідок вибуху газу в квартирі на Хуторському провулку, що в Суворовському районі Одеси, спалахнула пожежа. Про це повідомили в пресслужбі ДСНС Одеської області.

    За інформацією надзвичайників, вибух стався в квартирі на другому поверсі. Він пошкодив частину опорної стіни та міжповерхові сходи. Наразі рятувальники евакуюють мешканців будинку. Частину людей доводиться діставати з вікон квартир. Триває ліквідація пожежі.

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    Вибух газу в Одесі: людей евакуювали, є травмовані
    Вибух газу в Одесі: людей евакуювали, є травмовані
    Вибух газу в Одесі: людей евакуювали, є травмовані

    За інформацією пресслужби ДСНС, займання вдалося ліквідувати. Загалом вогонь охопив 50 квадратних метрів. Унаслідок вибуху та пожежі травмувалися четверо людей. Усього надзвичайники евакуювали 15 мешканців будинку.

    Тим часом, у російському місті Зеленодольськ на північно-заході Татарстану стався вибух у багатоповерховому житловому будинку. Місцева влада ввела режим надзвичайної ситуації, є постраждалі.

    Теги: пожежа вибух газ ДСНС Одеса рятувальники
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