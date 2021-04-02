Вибух газу в Одесі: людей евакуювали, є травмовані

Вибух стався в квартирі на другому поверсі

Частину людей доводиться діставати з вікон квартир

Унаслідок вибуху газу в квартирі на Хуторському провулку, що в Суворовському районі Одеси, спалахнула пожежа. Про це повідомили в пресслужбі ДСНС Одеської області.

За інформацією надзвичайників, вибух стався в квартирі на другому поверсі. Він пошкодив частину опорної стіни та міжповерхові сходи. Наразі рятувальники евакуюють мешканців будинку. Частину людей доводиться діставати з вікон квартир. Триває ліквідація пожежі.

За інформацією пресслужби ДСНС, займання вдалося ліквідувати. Загалом вогонь охопив 50 квадратних метрів. Унаслідок вибуху та пожежі травмувалися четверо людей. Усього надзвичайники евакуювали 15 мешканців будинку.

Тим часом, у російському місті Зеленодольськ на північно-заході Татарстану стався вибух у багатоповерховому житловому будинку. Місцева влада ввела режим надзвичайної ситуації, є постраждалі.