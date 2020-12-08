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    У світі

    Росія перетнула позначку у 2,5 млн за кількістю випадків Covid-19

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    <p>Одужали за час пандемії 1 981 526 росіян</p> - Росія перетнула позначку у 2,5 млн за кількістю випадків Covid-19

    Одужали за час пандемії 1 981 526 росіян

    Фото з відкритих джерел

    Країна впевнено тримається на четвертому місці у світі за кількістю випадків зараження

    У Росії від початку пандемії зафіксували 2 515 009 випадків захворювання на Covid-19. 

    Згідно з даними оперативного штабу РФ, за минулу добу виявили 26 097 нових хворих. Померли за 7 грудня 562 людини, загальна кількість смертей зросла до 44 159.

    Одужали за час пандемії 1 981 526 росіян, за минулу добу – 24 938.

    Загалом у світі, за даними Всесвітньої організації охорони здоровʼя, Covid-19 підтвердили у 66 422 058 осіб. Померли 1 532 418 людей. На першому місці за кількістю захворювань і смертей США – 14 397 135 і 278 806 відповідно.

    Нагадаємо, що Росія планує масштабну вакцинацію населення від Covid-19.

    Крім того, у Кремлі вважають, що Путіну не можна робити щеплення російською вакциною.

    15 серпня Росія заявила про випуск власної вакцини від Covid-19.  ВООЗ одразу ж заявила, що російську вакцину від Covid-19 треба ретельно перевірити, адже вона не пройшла третьої фази випробувань серед значної кількості добровольців. Влада Росії натякнула, що третьою фазою випробувань буде масова вакцинація росіян.

    У Росії фіксують непоодинокі випадки зараження коронавірусом вже після щеплення вакциною «Супутник V». Зокрема, нещодавно вірус підтвердився у п'яти вакцинованих медиків.

    Однак, 24 листопада, розробники російської вакцини заявили, що її ефективність перевищує 95%, тобто навіть краща за західні розробки.

    Теги: Росія карантин щеплення вакцинація влада населення вірус коронавірус
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