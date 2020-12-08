Росія перетнула позначку у 2,5 млн за кількістю випадків Covid-19

Одужали за час пандемії 1 981 526 росіян

Країна впевнено тримається на четвертому місці у світі за кількістю випадків зараження

У Росії від початку пандемії зафіксували 2 515 009 випадків захворювання на Covid-19.

Згідно з даними оперативного штабу РФ, за минулу добу виявили 26 097 нових хворих. Померли за 7 грудня 562 людини, загальна кількість смертей зросла до 44 159.

Одужали за час пандемії 1 981 526 росіян, за минулу добу – 24 938.

Загалом у світі, за даними Всесвітньої організації охорони здоровʼя, Covid-19 підтвердили у 66 422 058 осіб. Померли 1 532 418 людей. На першому місці за кількістю захворювань і смертей США – 14 397 135 і 278 806 відповідно.

Нагадаємо, що Росія планує масштабну вакцинацію населення від Covid-19.

Крім того, у Кремлі вважають, що Путіну не можна робити щеплення російською вакциною.

15 серпня Росія заявила про випуск власної вакцини від Covid-19. ВООЗ одразу ж заявила, що російську вакцину від Covid-19 треба ретельно перевірити, адже вона не пройшла третьої фази випробувань серед значної кількості добровольців. Влада Росії натякнула, що третьою фазою випробувань буде масова вакцинація росіян.

У Росії фіксують непоодинокі випадки зараження коронавірусом вже після щеплення вакциною «Супутник V». Зокрема, нещодавно вірус підтвердився у п'яти вакцинованих медиків.

Однак, 24 листопада, розробники російської вакцини заявили, що її ефективність перевищує 95%, тобто навіть краща за західні розробки.