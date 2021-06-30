В Україні зміняться вимоги до бензину. Що треба знати водіям

Проєкт закону про нові вимоги до автомобільного пального вже пройшов перше читання у Верховній Раді

Україна робить перші кроки на шляху до «паливних» змін: 30 червня Верховна Рада прийняла в першому читанні проєкт закону, який зобов’яже виробників додавати до пального біологічні компоненти.

Якщо законопроєкт схвалять остаточно, то вже з першого травня 2022 року бензини, що продається на українських заправках, мають містити щонайменше 5% біологічних компонентів.

Винятком є бензини з октановим числом 98 і вище, а також ті, що поставляються для потреб Міністерства оборони.

Представляючи законопроект голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус сказав, що документ є важливим для екології та розвитку аграрного сектору, оскільки його прийняття дозволить українським підприємствам виробляти біоетанол.

За його словами, в доопрацьованому законопроекті додавання біокомпонентів пропонується зробити поступовим – з 3% з 2022 року, 4% - у 2023 році та 5% надалі.

«Це означає, що абсолютно спокійно будуть їздити всі автомобілі, що така практика існує в Європі. Ми отримали лист від Енергетичного Співтовариства, що цей законопроект відповідає європейській практиці», - сказав він.

Згідно з текстом законопроекту, також буде введено облік вмісту рідкого біопалива згідно із затвердженим профільним міністерством порядку. Суб'єкти господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва та імпорту палива, а також торгівлю ним, зобов'язуються не пізніше 1 липня року, наступного за звітним, надавати адміністратору обліку інформацію про фактичний вміст біокомпонентів.

Джерело: УНІАН