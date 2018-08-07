Лише кожен п’ятий британець схвалює політику Терези Мей щодо виходу із ЄС



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Рейтинг схвалення Brexit за рік впав на 33%

Відповідно до останніх даних соціологічних опитувань лише 22% жителів Великої Британії схвалюють те як очільниця уряду Терези Мей проводить політику щодо виходу країни із ЄС. Це фіксує опитування, яке проводилося компанією OBR International.

В середині 2017 року 55% британців схвалювали курс нинішнього прем’єр-міністра країни щодо виходу із ЄС. Формально Велика Британії залишить ЄС 29 березня 2019 року.

Проте відповідно до плану і попередньої домовленості із Брюсселем до кінця 2021 року буде тривати так званий перехідний період, коли правила ЄС будуть і далі поширюватися на Велику Британію. Це допоможе завершити процес остаточного виходу із ЄС.

Як відомо, Шотландія проти виходу Великої Британії із ЄС без угоди. Подібні заяви із боку Ніколи Стерджен вважаються офісом британського прем’єр-міністра типовою тактикою напередодні зустрічі, яка має відбутися сьогодні. Офіс Терези Мей закликав владу Шотландії поводити себе конструктивно стосовно пропозицій, які були затверджені в Чекерз.