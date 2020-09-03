На Харківщині через масштабні пожежі оголосили надзвичайну ситуацію



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На Харківщині повністю згоріло село Гороб'ївка

Рішення сприятиме отриманню виплат від держави для компенсації людям, які внаслідок пожежі втратили житло

У зв’язку з пожежами в Дворічанському районі Харківської області ухвалено рішення про оголошення надзвичайної ситуації регіонального рівня.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олексій Кучер.

«Це сприятиме отриманню виплат від держави для компенсації людям, які внаслідок пожежі втратили житло», – пояснив чиновник.

Як відомо, наразі тривають масштабні пожежі у Харківській області. Напередодні площа пожежі на території Дворічанського лісництва збільшилася до 500 гектарів, одне село повністю знищено. Вже повністю згоріло село Гороб'ївка, осередки загоряння є в Гряниківці і Кутьківці.

Зазначимо, що на Харківщині рятувальники гасять пожежу потягом і літаком.

Також відомо, що слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом пожежі у Харківській області.

Як повідомлялося, в Україні на 2-4 вересня оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Також сьогодні, 3 вересня, у Луганській області рятувальниками вже ліквідовано 16 пожеж. Внаслідок пожежі загинула одна особа та дві особи з опіками різних ступенів важкості госпіталізовані.

Під час гасіння лісових пожеж в Луганській області постраждали двоє військових.

Зазначимо, що під час ліквідації пожежі на Луганщині загинув старшина Артем Бондаренко.

1 вересня під час пожежі на Луганщині стався вибух: поранено рятувальника.