Лист від Кабміну врятував очільницю Держаудиту від звільнення з посади

У листі від Кабміну стверджується про «недоцільність та відсутність підстав для відсторонення голови Держаудитслужби»

Солом’янський суд відмовив НАБУ і САП у відстороненні з посади голови Держаудитслужби Лідії Гаврилової, підозрюваної у незаконному збагаченні, після надання захистом листа від Кабміну за підписом заступника держсекретаря Володимира Федорчука. Про це повідомляє сайт Bihus.info Нагадаємо, 29 січня 2018 року слідчим суддею



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Фото: УНІАН Лідія Гаврилова залишається на посаді голови Держаудитслужби

У листі від Кабміну стверджується про «недоцільність та відсутність підстав для відсторонення голови Держаудитслужби»

Солом’янський суд відмовив НАБУ і САП у відстороненні з посади голови Держаудитслужби Лідії Гаврилової, підозрюваної у незаконному збагаченні, після надання захистом листа від Кабміну за підписом заступника держсекретаря Володимира Федорчука. Про це повідомляє сайт Bihus.info

Нагадаємо, 29 січня 2018 року слідчим суддею Солом’янського районного суду міста Києва відмовлено у задоволенні клопотання детектива НАБУ, погодженого прокурорами САП, про відсторонення від посади голови Державної аудиторської служби України Лідії Гаврилової, підозрюваної у незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації.

Як повідомляється, відповідне рішення було винесене після надання стороною захисту листа за підписом керівництва Секретаріату Кабінету Міністрів України, у якому стверджується про «недоцільність та відсутність підстав для відсторонення голови Держаудитслужби».

За даними журналістів, цей лист підписав заступник держсекретаря Кабміну Володимир Федорчук.

Володимир Федорчук

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«Вважаємо це яскравим прикладом неприпустимого втручання органів державної виконавчої влади, не уповноважених надавати незалежному суду жодних вказівок чи порад, у здійснення правосуддя.

Чи не вперше у своїй діяльності антикорупційні прокурори зіткнулись із випадком, коли посадові особи установи, якій у разі задоволення судом клопотання детективів і прокурорів належало виконати рішення про відсторонення посадової особи, дозволили собі заздалегідь, до судового засідання, однозначно висловити свою позицію з цього питання.

Більше того, вражає, що вказаний лист до суду надійшов не офіційними каналами зв’язку, а був наданий в засіданні безпосередньо підозрюваною.

Підписанту листа слід нагадати про те, що Закон України «Про запобігання корупції» передбачає різні форми протидії корупції, серед яких переслідування корупціонерів у порядку кримінального судочинства, напевно, є найбільш дієвим, але не єдиним можливим.

Належною ж запорукою ефективності подолання корупційних проявів серед держслужбовців є вжиття відповідних заходів впливу в порядку відомчого контролю на додаток до існуючих розслідувань, а не всупереч їм» - йдеться у повідомленні САП.

Нагадаємо, 23 січня голові Державної аудиторської служби повідомлено про підозру в незаконному збагаченні в розмірі близько 10 млн грн та декларуванні недостовірних даних.

За даними слідства, посадовець придбала об’єкти нерухомого майна в Києві (квартира, два паркомісця), позашляховик (2016 року випуску), дороговартісні меблі, техніку, золоті зливки та готівку — у сумі 112,8 тис. дол. та 8,5 тис євро, — відшукану та вилучену детективами НАБУ під час обшуку квартири за місцем проживання чиновниці.

25 січня Солом’янський районний суд Києва обрав для голови Держаудитслужби Лідії Гаврилової запобіжний захід у вигляді особистого забов’язання до 25 березня.



