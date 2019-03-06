Листи українських студентів передадуть захопленим морякам в Росію



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Марина Порошенко через українських дипломатів передала листи студентів військовополоненим морякам Фото: прес-служба президента України

Перша леді Марина Порошенко зазначила, що у листах студентів - «щира підтримка з України»

Дружина президента Марина Порошенко зустрілася з міністром закордонних справ Павлом Клімкіним, щоб передати через консула України в РФ листи 24 військовополоненим морякам від студентів з різних університетів України.

«У листах студентів - гордість за наших Героїв та щира підтримка з України», - сказала Марина Порошенко, яку цитує прес-служба президента.

Як відомо, 26 лютого під час візиту Марини Порошенко в Одеську область українська молодь звернулася до першої леді з проханням передати листи українським морякам.

Дружина президента пообіцяла сприяти цьому через дипломатичне представництво України в Росії.

Українські військові вже понад сто днів перебувають у російському полоні після захоплення у нейтральних водах поблизу Керченської протоки.

Нагадаємо, спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер закликав Російську Федерацію звільнити українських моряків.

Як повідомлялося, 25 листопада 2018 року Росія в районі Керченської протоки здійснила пряму військову агресію проти катерів і буксира Військово-морських сил Збройних сил України, в результаті чого 24 українських військових моряків були взяті в полон.

Всі захоплені Росією українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими. Міжнародні організації та уряди багатьох країн світу засудили факт російської агресії і вимагають від РФ негайного і безумовного звільнення українських військових.