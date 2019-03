Літак British Airways помилково приземлився в Шотландії замість Німеччини

Помилка сталася через неправильну подачу документів щодо рейсу. Пасажири зрозуміли, що вони не там, де треба, коли в аеропорту оголосили «вітаємо в Единбурзі».

Через деякий час літак відправили до Німеччини.

@British_Airways can you please explain how can my morning flight taking off from LCY to Dusseldorf land in Edinburgh ? While an interesting concept, I don't think anyone on board has signed up for this mystery travel lottery... #BA3271 #frequenttravel #britishairways

Британська компанія вибачилася перед пасажирами.

«Ми вибачилися перед клієнтами за цю перерву в їхній подорожі і будемо спілкуватися з ними всіма індивідуально», — йдеться в заяві.

The flight has been diverted to Edinburgh, we don't have any information as to why at the moment. There is an estimated departure time of 10:30 from Edinburgh to make way to Dusseldorf. Sarah