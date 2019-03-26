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    Літак British Airways помилково приземлився в Шотландії замість Німеччини

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    Літак British Airways помилково приземлився в Шотландії замість Німеччини

    Помилка сталася через неправильну подачу документів щодо рейсу

    Пасажирський лайнер авіакомпанії British Airways через помилку приземлився в шотландському Единбургу, хоча мав летіти до німецького Дюссельдорфа.

    Помилка сталася через неправильну подачу документів щодо рейсу. Пасажири зрозуміли, що вони не там, де треба, коли в аеропорту оголосили «вітаємо в Единбурзі».

    Через деякий час літак відправили до Німеччини.

    Британська компанія вибачилася перед пасажирами.

    «Ми вибачилися перед клієнтами за цю перерву в їхній подорожі і будемо спілкуватися з ними всіма індивідуально», — йдеться в заяві.

    Цей рейс в межах лізингової угоди провела німецька компанія WDL Aviation. У British Airways повідомили, що працюють з WDL, аби дізнатися, чому в пілотів опинився помилковий план польоту. Поки британська компанія «не має жодної інформації» про те, чому літак полетів в Единбург.

    Німеччина лайнер Шотландія літак авіаперевезення
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