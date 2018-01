Літак екстрено сів на автомагістраль у США (фото, відео)

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав

Одномоторний літак Beechcraft G33 здійснив екстрену посадку на автомобільну дорогу поряд з містом Лос-Анджелес (США). Про це повідомляє телеканал NBC Los Angeles.

Як повідомляється, інцидент стався в неділю ввечері за місцевим часом в районі міста Коста-Меса. У Федеральному управлінні цивільної авіації США (FAA) розповіли, що літак слідував до місцевого аеропорту John Wayne, коли пілот повідомив про проблеми з двигуном.

Plane landed on the 55 North we just missed it! pic.twitter.com/CA3lk8HM1T