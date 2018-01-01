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    Літак екстрено сів на автомагістраль у США (фото, відео)

    Внаслідок інциденту ніхто не постраждав
    Одномоторний літак Beechcraft G33 здійснив екстрену посадку на автомобільну дорогу поряд з містом Лос-Анджелес (США). Про це повідомляє телеканал NBC Los Angeles. Як повідомляється, інцидент стався в неділю ввечері за місцевим часом в районі міста Коста-Меса. У Федеральному управлінні цивільної авіації США (FAA) розповіли, що літак слідував до
    • Сьогодні, 08:47
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    Внаслідок інциденту ніхто не постраждав

    Одномоторний літак Beechcraft G33 здійснив екстрену посадку на автомобільну дорогу поряд з містом Лос-Анджелес (США). Про це повідомляє телеканал NBC Los Angeles.

    Як повідомляється, інцидент стався в неділю ввечері за місцевим часом в районі міста Коста-Меса. У Федеральному управлінні цивільної авіації США (FAA) розповіли, що літак слідував до місцевого аеропорту John Wayne, коли пілот повідомив про проблеми з двигуном.

    Всі люди, що були у літаку покинули його, в результаті інциденту ніхто не постраждав.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що найновіший американський винищувач став на бойове чергування в Японії.

    США літак
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