Літак повернувся в аеропорт Тель-Авіва через несправність



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Літак «Ель-Аль» повернувся в «Бен-Гуріон»

На борту літака знаходилося 138 пасажирів і екіпаж

Літак авіакомпанії «Ель-Аль», що вилетів вранці 29 квітня з аеропорту Бен-Гуріон до Варшавм рейсом № 536, змушений був незабаром після зльоту повернутися в Бен-Гуріон через виявлену технічну несправність. Йдеться про літак компанії «Сандор», який використовує компанія «Ель-Аль».

Через його приземлення в аеропорту був оголошений режим надзвичайної ситуації з тимчасовим скасуванням всіх вильотів. На льотне поле було стягнуто рятувальників і медиків швидкої медичної допомоги.

На борту літака знаходилися 138 пасажирів і екіпаж.

Літак приземлився благополучно. Робота аеропорту відновлена.

Згідно з інформацією FlightAware, літак набрав висоту близько 25 тисяч футів (7,5 км) і десь на рівні Хайфи зробив розворот і полетів назад. По дорозі в аеропорт Боїнг зробив дві петлі над морем.

Телеканал «Кан 11» повідомив, що через півгодини після зльоту льотчики виявили відмову в системі гідравліки.