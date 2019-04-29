  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Літак повернувся в аеропорт Тель-Авіва через несправність

    • Розсилка
    Літак &laquo;Ель-Аль&raquo; повернувся в &laquo;Бен-Гуріон&raquo; - Літак повернувся в аеропорт Тель-Авіва через несправність
    Літак «Ель-Аль» повернувся в «Бен-Гуріон»

    На борту літака знаходилося 138 пасажирів і екіпаж

    Літак авіакомпанії «Ель-Аль», що вилетів вранці 29 квітня з аеропорту Бен-Гуріон до Варшавм рейсом № 536, змушений був незабаром після зльоту повернутися в Бен-Гуріон через виявлену технічну несправність. Йдеться про літак компанії «Сандор», який використовує компанія «Ель-Аль».

    Через його приземлення в аеропорту був оголошений режим надзвичайної ситуації з тимчасовим скасуванням всіх вильотів. На льотне поле було стягнуто рятувальників і медиків швидкої медичної допомоги.

    9213071592099640360no

    На борту літака знаходилися 138 пасажирів і екіпаж.

    Літак приземлився благополучно. Робота аеропорту відновлена.

    Згідно з інформацією FlightAware, літак набрав висоту близько 25 тисяч футів (7,5 км) і десь на рівні Хайфи зробив розворот і полетів назад. По дорозі в аеропорт Боїнг зробив дві петлі над морем.

    Телеканал «Кан 11» повідомив, що через півгодини після зльоту льотчики виявили відмову в системі гідравліки.

    Боїнг літак аеропорт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ