Негода у США: літак, що прямував з Києва до Нью-Йорку, не долетів до аеропорту призначення
- Сьогодні, 13:34
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Через снігопад українське повітряне судно було змушене приземлитись у Нью-Джерсі
Через снігопади у Нью-Йорку літак, який прямував із Києва змушений був сісти у штаті Нью-Джерсі.
Літак ще 4 січня о 10:45 за американським часом мав сісти у аеропорті Джона Кенеді у Нью-Йорку, але через жахливу заметіль був змушений здійснити посаду у аеропорту міста Ньюарк штата Нью-Джерсі.
Наразі згідно із інформацією сайта аеропорта Нью-Йорку всі рейси до цього міста відмінені.
Нагадаємо, у США вирує «циклон-бомба» Грейсон, який вже забрав 16 життів.
У кількох штатах оголошено надзвичайний режим. Людей просять не полишати домівок без особливої потреби, а якщо є необхідність вийти, мати з собою набір для виживання. Попередження про хуртовини оголосили від південного штату Північна Кароліна до північного штату Мен. Аеропорт Нью-Йорка скасував всі рейси, 46 тисяч людей залишились без електропостачання.
Як відомо, шторм Грейсон приніс сніг у найпівденніший штат США – Флориду. Там хуртовини не бачили 29 років поспіль.