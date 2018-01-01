Негода у США: літак, що прямував з Києва до Нью-Йорку, не долетів до аеропорту призначення

Через снігопад українське повітряне судно було змушене приземлитись у Нью-Джерсі

Через снігопади у Нью-Йорку літак, який прямував із Києва змушений був сісти у штаті Нью-Джерсі. Літак ще 4 січня о 10:45 за американським часом мав сісти у аеропорті Джона Кенеді у Нью-Йорку, але через жахливу заметіль був змушений здійснити посаду у аеропорту міста Ньюарк штата Нью-Джерсі. Наразі згідно із інформацією сайта аеропорта



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Через жахливу заметіль пасажири прибули до Ньюарка замість Нью-Йорка

Через снігопад українське повітряне судно було змушене приземлитись у Нью-Джерсі

Через снігопади у Нью-Йорку літак, який прямував із Києва змушений був сісти у штаті Нью-Джерсі.

Літак ще 4 січня о 10:45 за американським часом мав сісти у аеропорті Джона Кенеді у Нью-Йорку, але через жахливу заметіль був змушений здійснити посаду у аеропорту міста Ньюарк штата Нью-Джерсі.

Наразі згідно із інформацією сайта аеропорта Нью-Йорку всі рейси до цього міста відмінені.

Нагадаємо, у США вирує «циклон-бомба» Грейсон, який вже забрав 16 життів.

У кількох штатах оголошено надзвичайний режим. Людей просять не полишати домівок без особливої потреби, а якщо є необхідність вийти, мати з собою набір для виживання. Попередження про хуртовини оголосили від південного штату Північна Кароліна до північного штату Мен. Аеропорт Нью-Йорка скасував всі рейси, 46 тисяч людей залишились без електропостачання.

Як відомо, шторм Грейсон приніс сніг у найпівденніший штат США – Флориду. Там хуртовини не бачили 29 років поспіль.