Літак у Чечні рухнув на житловий будинок



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Літак впав на будинок з людьми

У пілота зламана ключиця, а у мешканців психологічний шок

Чотири людини постраждали в результаті падіння легкомоторного літака на приватний житловий будинок в Чечні.

Про це у вівторок, 16 липня, повідомляє «РИА Новости» з посиланням на регіональне управління МНС.

«Легкомоторний літак впав на будинок в станиці Новощедрінська, постраждали пілот і три жителі будинку», - сказав співрозмовник агентства.

Як повідомляє МНС Росії, у пілота зламана ключиця, а у мешканців психологічний шок. Всі постраждалі в лікарні.

Зазначається, що літак належить жителю Дагестану, який орендує землю неподалік від місця аварії літака.

Нагадаємо, 14 липня невеликий спортивний літак з дев’ятьма людьмина борту розбився на півночі Швеції. «Це парашутисти. Схоже на те, що щось сталося невдовзі після зльоту» - повідомили в рятувальній службі.

Повідомляється, що тіла загиблих були знайдені неподалік від літака – за словами очевидців, люди вистрибували з машини, що падала.