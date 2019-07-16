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    Літак у Чечні рухнув на житловий будинок

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    <span>Літак впав на будинок з людьми</span> - Літак у Чечні рухнув на житловий будинок
    Літак впав на будинок з людьми

    У пілота зламана ключиця, а у мешканців психологічний шок

    Чотири людини постраждали в результаті падіння легкомоторного літака на приватний житловий будинок в Чечні.

    Про це у вівторок, 16 липня, повідомляє «РИА Новости» з посиланням на регіональне управління МНС.

    «Легкомоторний літак впав на будинок в станиці Новощедрінська, постраждали пілот і три жителі будинку», - сказав співрозмовник агентства.

    Як повідомляє МНС Росії, у пілота зламана ключиця, а у мешканців психологічний шок. Всі постраждалі в лікарні.

    Зазначається, що літак належить жителю Дагестану, який орендує землю неподалік від місця аварії літака.

    Нагадаємо, 14 липня невеликий спортивний літак з дев’ятьма людьмина борту розбився на півночі Швеції. «Це парашутисти. Схоже на те, що щось сталося невдовзі після зльоту» - повідомили в рятувальній службі.

    Повідомляється, що тіла загиблих були знайдені неподалік від літака – за словами очевидців, люди вистрибували з машини, що падала.

     

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