Керівник «112 Україна» очолив канал, який купили «журналісти Медведчука»

17 січня Національна рада з питань телебачення і радіомовлення проліцензувала новий супутниковий інформаційний телеканал «Перший незалежний»

«Медіахолдинг новини», створений 18 лютого працівниками «каналів Медведчука», 24 лютого ввійшов у засновники київського ТОВ «Тайм Медіа», яке володіє каналом «Перший незалежний».

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані Єдиного державного реєстру.

Крім цього, 25 лютого відбулася зміна керівника купленого ТОВ «Тайм Медіа»: замість попереднього директора і власника Романа Любицького зайшов Павло Єгоричев. Він також очолює ТОВ «ТВ Вибір» і ТОВ «Новий формат ТВ», які володіють ліцензіями та мовлять з логотипом «112 Україна».

Дані Єдиного державного реєстру

Попередній власник каналу «Перший незалежний» Роман Любицький заявив, що не мав жодного стосунку до продажу цього каналу «журналістам Медведчука» або ТОВ «Медіахолдинг новини». За його словами, він зв’язався з юристом, уповноваженою особою, яка мала доручення на продаж каналу, і він підтвердив йому, що канал проданий. Однак, він не уточнив, коли це відбулося.

«Я не мав, не маю й не буду мати ніякого стосунку до ТОВ «Медіахолдинг Новини». Доручення на продаж каналу «Перший незалежний» я дав торік і ще вчора не знав, кому саме продали канал. Переєстрація відбувалася в Києві, я не був присутній на ній – і мого підпису на документах нема, оскільки юридично мав право підписати документи юрист, який мав на це доручення», – сказав Любицький.

Ексвласник телеканалу «Перший незалежний» Роман Любицький

Окремо на продаж каналу «Перший незалежний» відреагувала Львівська міська організація ВО «Свобода», виключивши Романа Любицького зі своїх лав «за дії, які можуть нашкодити українській справі та негативно вплинути на авторитет партії». Також націоналісти вимагають від СБУ та Національної ради з питань телебачення і радіомовлення вжити заходів щодо захисту українського інформаційного простору.

Наразі Роман Любицький є депутатом Львівської районної ради від ВО «Свобода».

Треба додати, що 17 січня 2021 року Національна рада з питань телебачення і радіомовлення проліцензувала новий супутниковий інформаційний телеканал «Перший незалежний». Ліцензіатом стало ТОВ «Тайм медіа» з Києва.

Любицький пояснив Нацраді, що це буде «перший інформаційно-регіональний канал», який акцентуватиме на регіональних проблемах, а не загальнонаціональних.

Канал планував мовити з Києва, де побудує апаратно-студійний комплекс і центральну апаратну.

«Але також будемо залучати відео регіональних мовників, розбудовувати з ними співпрацю та запозичувати їхнє відео, і у форматі Euronews крутити ці сюжети. Будемо створювати розмовні програми і залучати в них регіональних експертів, проводити телемости з різними регіонами, щоб зрозуміти проблеми, з якими стикаються українці у своїх регіонах», – додав Любицький.

Іще Любицький був директором ПП «НТА – Незалежне телевізійне агентство». Колектив телеканалу NTA висловив обурення тим, що Любицький діє в інтересах Росії. Працівники пояснили, що Любицький лише юридично дотичний до телеканалу NTA та не має жодного впливу на редакційну політику каналу.

Як повідомляв «Главком», 2 лютого на засіданні РНБО було ухвалене рішення про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака та восьми юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne та Zik, формальним власником яких є Козак.

Блокування телеканалів сталося на підставі дій правоохоронних органів. Ці канали опосередковано фінансувалися Російською Федерацією на етапі їхнього придбання.

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив, що засновниками ТОВ «Медіахолдинг «Новини» стали 100 працівників трьох каналів Козака, які опинилися під санкціями. Кожен із них скинувся по 1 гривні і таким чином розмір статутного капіталу новоствореної фірми становить 100 грн.