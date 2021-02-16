У Львові пікетували офіс Тараса Козака. Активісти принесли «закривавлені» іграшки (відео)

Під офісом Козака запалили димові шашки

У вівторок, 16 лютого, у Львові відбулася акція протесту проти бізнесу Тараса Козака. Активісти Національного корпусу запалили димові шашки та фаєри біля офісу компаній, які, на думку активістів, належать скандальному нардепу.

Також під офіс компанії «Будімекс», що розташований на пр.Шевченка 22 принесли криваві іграшки та плакати. Вони символізують загиблих дітей та маленьких українців, які стали сиротами через російську агресію, яку «абсолютно підтримує Козак та його партія».

Начальник штабу Львівського національного корпусу Богдан Бордун зазначив, що СБУ, прокуратура, відповідні органи мають вияснити обставини, за яких збагатилася родина Козаків. Він закликав бойкотувати бізнес Козака та ОПЗЖ.

Нагадаємо, нардеп від проросійської політсили «Опозиційна платформа – За життя» Тарас Козак так потерпає від санкцій, що не може «ні в магазин, ні в аптеку» вийти та скористатися своїми банківськими картками. Про це написав соратник Козака по ОПЗЖ Вадим Рабінович.

На початку лютого на засіданні РНБО було ухвалене рішення про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака та восьми юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne та ZiK, формальним власником яких є Козак.

Міністр культури Олександр Ткаченко заявив, що блокування телеканалів народного депутата Тараса Козака «112 Україна», NewsOne і Zik сталося на підставі дій правоохоронних органів. Ці канали опосередковано фінансувалися Російською Федерацією на етапі їхнього придбання.

Антикорупціонери дослідили, як Козак купував телеканали ZiK, «112 Україна» та NewsOne. З'ясувалося, що Козак купив телеканали з офшорів цивільної дружини.