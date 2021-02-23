У Львові Нацкорпус пікетував підприємства соратника Медведчука (фото)

Слідчі відкрили справу про погрози або насильство працівнику правоохоронних органів

Слідчі відкрили справу про погрози або насильство працівнику правоохоронних органів

Протестувальники вимагали розширити санкції РНБО на всю родину Козака

Національний корпус вчергове вийшов з протестами під підприємства соратника кума Путіна Тараса Козака у Львові. Між учасниками акції та поліцією відбулися сутички. Про це повідомили в пресслужбах організації та місцевої поліції.

Зазначається, що пікети пройшли на входах до основних офісів та виїзді техніки підприємств «Бетонбуд», «Капітал плаза» та «Трансмонолітавто».

Протестувальники вимагали розширити санкції РНБО на всю родину Козака і зайнятися обставинами його збагачення, а також заборонити діяльність «Опозиційної платформи – За життя».

У поліції кажуть, що негайно виїхали на місце події після отримання повідомлення про проведення акції групою невідомих. Правоохоронці стверджують, що молодики кидалися димовими шашками та пробували підпалити шини.

«Незважаючи на активну протидію учасників акції, правоохоронці припинили правопорушення. У результаті сутички травмовані четверо поліцейських, а у відділ поліції доставили шістьох активних учасників події», – йдеться у повідомленні.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про погрози або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.

Раніше лідер партії «Національний Корпус» Андрій Білецький виступив з вимогою заборони ОПЗЖ та ухвалення закону про колаборантів, а також остаточного закриття прокремлівських телеканалів.

Читайте також: