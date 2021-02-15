Нардеп Козак поскаржився, що через санкції не може сплатити комуналку

«Указом президента я був позбавлений права вільно розпоряджатися заробленими мною грошима», – розповів Козак

Нардеп від проросійської політсили «Опозиційна платформа – За життя» Тарас Козак поскаржився, що накладені на нього в Україні санкції спричинили великі проблеми. Про це депутат написав на сайті ОПЗЖ.

«... Я спробував відкрити ще одну карту до свого рахунку, який був заблокований через санкції. Я спробував сплатити зі свого рахунку товари першої необхідності, але й це виявилося неможливим. Фактично указом президента я був позбавлений права вільно розпоряджатися заробленими мною грошима», – розповів Козак.

Він додав, що через це не може тепер сплатити комунальні рахунки.

«Комунальні служби, органи державної влади, які надають мені послуги, не отримають передбачених законом платежів. Фактично Зеленський змушує мене не виконувати свої зобов'язання», – додав Козак.

На початку лютого на засіданні РНБО було ухвалене рішення про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака та восьми юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne та ZiK, формальним власником яких є Козак.

Міністр культури Олександр Ткаченко заявив, що блокування телеканалів народного депутата Тараса Козака «112 Україна», NewsOne і Zik сталося на підставі дій правоохоронних органів. Ці канали опосередковано фінансувалися Російською Федерацією на етапі їхнього придбання.

Антикорупціонери дослідили, як Козак купував телеканали ZiK, «112 Україна» та NewsOne. У ході розслідування з'ясувалося, що Козак купив телеканали з офшорів цивільної дружини.

Замість закритих телеканалів керівництво медіахолдингу «Новости» має намір створити новий канал. Проте голова парламентського комітету з інформаційної та гуманітарної політики, народний депутат від «Слуги народу» Микита Потураєв розповів, як Нацрада може заблокувати перезапуск «Медведчук-ТБ».